Los japoneses siempre tienen la solución perfecta para casi todo, sobre todo cuando se trata de mantener la casa impoluta. Ya lo han demostrado en otras ocasiones con diferentes métodos como el KonMari o el Oosouji, sin embargo, esta vez, hablan de las 5S, cinco reglas básicas que te ayudarán a limpiar y a organizar adecuadamente y sin estrés.

Tienes que empezar con Seiri para deshacerte de lo que no sirve, tienes que clasificar y asegurarte de lo que realmente sigues queriendo. En segundo lugar, Seiton,cada cosa debe ir de vuelta a su lugar, por ejemplo los zapatos a su cajón y la ropa de vuelta al armario. Procura que sea accesible, marca con etiquetas y utiliza cajas transparentes.

El tercer paso se conoce como Seiso, es el que nos hace ver que no sólo se trata de limpiar de forma superficial, sino de hacerlo en profundidad, eso implica revisar rincones y partes de atrás. Por otro lado, Seiketsu nos enseña a crear rutinas para ser constantes, ordenados y limpios. Cada mañana, después de levantarte, haz la cama, recoge el desayuno y la ropa que tengas por medio. Y por último Shitsuke que es un claro referente a la disciplina, a dar valor a los pasos anteriores siendo constantes y manteniendo el foco en lo importante.