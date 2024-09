¿Te huelen peor las axilas cuando tienes la regla? Descubre por qué y cómo puedes solucionarlo

Una creencia muy extendida es que el olor en las axilas se intensifica cuando tenemos la regla, pero ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Estamos hablando solo de una percepción subjetiva o hay evidencia científica que respalde este fenómeno? Lo hablamos con los expertos.

Cuando estamos hablando de olor corporal, lo que en realidad percibimos es la combinación del sudor con las bacterias presentes en la piel. El olor que resulta puede variar según factores como la dieta, el estilo de vida y, por supuesto, las hormonas. ¿Alguna vez te ha parecido que tus axilas huelen más justo antes o durante tu menstruación? No estás sola. Según la doctora Isabel Brotóns Almandoz, especialista en ginecología y obstetricia de la Clínica Universidad de Navarra, este aumento del olor axilar durante el ciclo menstrual es más común de lo que pensamos.

Una mujer muestra la axila | Freepik

La menstruación y las hormonas

Aunque la ciencia sigue investigando la relación entre las hormonas y el olor corporal, la ginecóloga explica que, durante el ciclo menstrual, los niveles de progesterona aumentan. Esto eleva ligeramente la temperatura del cuerpo y activa las glándulas sudoríparas, lo que hace que se sude más. Esa mayor cantidad de sudor puede, en algunos casos, intensificar el olor corporal.

Según la doctora Brotóns Almandoz, notar un aumento del olor corporal durante la menstruación no es algo extraño, aunque no le ocurre a todas las mujeres. "No es raro que algunas mujeres lo experimenten, pero tampoco es lo más común que pase", comenta. Esto es porque depende de muchos factores, como las hormonas, el estrés o incluso la dieta. "Cada cuerpo es diferente, y aunque algunas mujeres notan un cambio significativo en el olor durante su ciclo, muchas otras no lo perciben en absoluto", añade. Así que, si te pasa, no te preocupes: no estás sola, pero tampoco es una regla universal.

mal olor | istock

Por qué (a veces) sudas más durante la menstruación

Antes de entrar en detalles, es útil saber que nuestro cuerpo tiene dos tipos de glándulas sudoríparas. Las ecrinas, encargadas de regular la temperatura corporal, y las apocrinas, que se encuentran principalmente en las axilas y son las que realmente hacen que tus axilas huelan –mal o bien– cuando se mezcla tu sudor. "Las glándulas apocrinas producen un sudor más denso que, al entrar en contacto con las bacterias de la piel, genera un olor más fuerte", aclara la doctora Brotóns Almandoz.

Además, el estrés suele hacer que estas glándulas trabajen más. Esto significa que, cuando tu cuerpo está sometido al dolor menstrual o a los cambios hormonales, es más probable que sudes más y que el olor sea más perceptible.

Qué puedes hacer si notas más olor durante la regla

El primer paso es bastante obvio y sencillo: mantener una buena higiene diaria con productos adecuados para tu piel. Además del cuidado básico, algunos dermatólogos sugieren usar jabones de pH neutro y desodorantes o antitranspirantes que neutralicen olores, siempre que no tengas contraindicado su uso.

Mujer que desprende mal olor | iStock

Si sigues sintiéndote incómoda con el olor, la doctora Isabel Brotóns Almandoz también recomienda usar ropa de algodón durante la menstruación, ya que permite que la piel transpire mejor. Asimismo, para el dolor menstrual los antiinflamatorios pueden ayudarte a controlar los dolores y, de paso, reducir el estrés y sudor que generas.

En la mayoría de los casos, el aumento del olor corporal durante la menstruación no es motivo de preocupación. Sin embargo, si notas un cambio drástico o inusual, consulta con tu médico para asegurarte de que no haya ningún problema de salud subyacente.