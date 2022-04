¿Hormigas en tu cocina? Con estos repelentes caseros podrás ahuyentarlas

Cuando llega el buen tiempo, la naturaleza cambia. El sol calienta, las flores brotan y los campos se vuelven verdes. En este maravilloso paisaje, existen unos seres vivos que, aunque tienen un tamaño muy reducido, tienen la capacidad de invadir nuestros hogares de forma incontrolable. Sí, hablamos de las hormigas.

Probablemente, hayas visto alguna vez una mancha negra en tu terraza o incluso en tu cocina y al acercarte has visto que una partícula de comida está siendo ingerida por una cantidad desmesurada de hormigas. Aunque ayudan al ecosistema, cuando se cuelan en nuestras vidas se convierten en nuestras peores enemigas. Sigue estos consejos para eliminarlas de tu cocina.

Polvos de talco

Este producto, además de ser usado para el cuidado de la piel, te puede ayudar a decir adiós a estos bichos. Para que sea efectivo, traza una línea con el talco por donde suelen pasear las hormigas. No volverán a pisar tu cocina.

Vinagre de manzana

Aunque este aliño se caracteriza por su olor fuerte, es precisamente eso lo que mantendrá a las hormigas lejos de tu casa, así como a otros bichos. Diluye vinagre de manzana en agua tibia, a partes iguales, y limpia el suelo de tu cocina con él.

Cítricos

Frutos como el limón también barran el paso a los bichos. Se produce por el ácido que tienen estos alimentos, que no son nada compatibles con las hormigas, ya que alteran su capacidad de rastreo. Esa desorientación las hará ir lejos. Tan solo tienes que echar unas gotas de limón justo delante de las puertas y ventanas de tu cocina o incluso dejar un poco de cáscara de limón, naranja o pomelo.

El café

Otro de los grandes repelentes de hormigas es el café. Los insectos en general no toleran para nada este olor, por lo que te puede servir para controlar otras plagas. Puedes aprovechar el café molido usado, seco o incluso en grano. Ponlo en las entradas, tal y como te hemos indicado con los cítricos. Al comerlo, las exterminará.

Menta

Puedes ahuyentarlas con esta planta tan aromática, ya que el olor que desprende no les es nada agradable. Pon hojas secas de menta en los extremos de puertas y ventanas para que actúen como barrera. También la puedes emplear en forma de bolsa de té, aceite esencial o infusionarla con agua, rociando la mezcla en esas mismas zonas. Otros elementos como la canela o la pimienta también generan ese efecto.

Agua y jabón

El desinfectante más potente no les gusta nada a las hormigas. Es importante que sepas que el agua, por sí sola, no las va a ahuyentar, pero cuando le incorporamos jabón, la cosa cambia. A estos insectos les es imposible caminar por la mezcla, por lo que si no quieren quedar retenidas, probablemente eviten pasar por esa zona.

Bicarbonato de sodio y azúcar

Se trata de la estrategia perfecta para acabar con ellas. Las hormigas se sienten muy atraídas por los azúcares y toda esa comida dulce, como por ejemplo la fruta. De todas formas, si esta sustancia la mezclas con bicarbonato, las exterminarás automáticamente, ya que a nivel digestivo, estos bichos no toleran el químico.

