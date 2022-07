Lo hacemos mal: Así es como realmente hay que colocar los ambientadores del inodoro

La lista de cosas que no estamos usando bien pero no lo sabíamos se vuelve a ampliar. Esta vez, con el ambientador para la taza del váter.

Se trata del típico producto que se suele colgar en la taza del inodoro para que, cuando tiremos de la cadena, el agua moje las pastillas de jabón y así se favorezca la higiene del váter cada vez que está en uso.

No es un producto barato, si tenemos en cuenta que no dura mucho y se acostumbra a gastar más pronto que tarde (siempre en función de las veces que tiremos de la cadena). Pero su eficacia se reduce aún más si se coloca mal, puesto que las pastillas no llegan a hacer el efecto deseado y algunas incluso se deshacen casi de golpe.

Cómo se coloca el ambientador del inodoro

El ambientador de inodoro que compramos en el súper o en la droguería del barrio y lleva una especie de gancho de plástico blanco o transparente no se debe colgar de la taza del váter. En la mayoría de los hogares se usa erróneamente y pocas familias saben dónde debe ponerse el gancho para que no moleste y sea realmente eficaz.

Su verdadero lugar es la cara posterior del inodoro, pero con el gancho metido por dentro del borde de la taza. De este modo, el ambientador cumple a la perfección su función y, además, no genera molestias cuando alguien se sienta.

En este vídeo de Instagram se muestra claramente cómo debemos colocar el ambientador. Se engancha fácilmente en el borde interior del inodoro para una limpieza perfecta.

¿Sirven de algo los ambientadores para el inodoro?

La función de estas pastillas de jabón es doble: por un lado, proporcionar un olor agradable al inodoro y, por otro, higienizar el interior del váter, incluso por debajo del nivel del agua, para que se mantenga limpio por dentro.

Este tipo de ambientadores son muy útiles y generan una sensación de higiene y frescor que se agradece en el cuarto de baño.

No obstante, si no te convencen este tipo de productos, pero quieres mantener el inodoro libre de suciedad, en los supermercados puedes encontrar otros productos de limpieza que cumplen la misma función.

Uno de los más útiles son unos sobres de polvo activo. Se usan una vez a la semana, vertiendo el contenido en el interior del agua del WC. Se forma una espuma cuando los polvos entran en contacto con el agua y, con la ayuda de la escobilla, podemos distribuir el producto por los bordes y la paredes del inodoro para higienizar toda la zona.

¿Es bueno poner pastillas de jabón en la cisterna?

Aunque se venden algunos productos para introducir en el interior de la cisterna, se deben evitar en la mayoría de cuartos de baño.

Este tipo de productos puede atascar las tuberías si no se deshace paulatinamente y es habitual que se genere una avería que requiera de la intervención de un especialista.

Lo mejor para mantener el inodoro limpio es verter el limpiador habitual en la taza una vez al día y frotar con la escobilla o un estropajo, además de completar este proceso con alguno de los productos recomendados.

