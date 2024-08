Gimnasia deportiva: La disciplina estrella de los JJOO que puede ser muy beneficiosa para tus hijos

Según el Comité Olímpico Español, la gimnasia artística "consiste en la realización de una composición coreográfica, combinando de forma simultánea y a una alta velocidad, movimientos corporales". En cambio, define la gimnasia rítmica con aquella que "combina elementos de la danza tradicional y de la gimnasia artística", con el uso de aro, cinta, mazas o pelota. Para que lo entendamos de un modo más claro, la gimnasia deportiva engloba diferentes ejercicios sobre una barra de equilibrio, en suelo sobre un tapiz o, por ejemplo, mediante el uso de barras paralelas. Todos ellos cuentan con una complejidad elevada y requieren haber entrenado el equilibrio, los saltos, los giros, la flexibilidad, la potencia...

Simon Biles hace fácil lo difícil

Seguro que estos días has oído hablar de Simone Biles. ¡Cómo no hacerlo! La estadounidense acaba de ganar en los Juegos Olímpicos de París su sexto oro olímpico. Como se puede ver, su cuerpo es el de una atleta muy preparada, con una musculatura muy potente tanto en piernas como en miembro superior. Todo ello sin renunciar a la flexibilidad y el equilibrio, lo que demuestra que la fuerza no impide tener muy buena elasticidad.

Gimnasia deportiva para niños

Niños y niñas pueden practicar este deporte desde pequeños. Es una elección menos habitual que otros deportes como la mencionada gimnasia rítmica, pero aconsejaría a todos los padres que animaran a sus hijos a probar la artística por todo lo que aporta. Viendo a Simone Biles, puede parecer imposible llegar a imitar cualquiera de sus ejercicios, y es que, como todo deporte, lo ideal es iniciarse paso a paso. En los primeros años, tu hijo o hija puede aprender a realizar sin miedo volteretas, el pino, ruedas laterales y aproximaciones al espagat. Además, ganará fuerza muscular, potencia, coordinación, equilibrio y ritmo musical. Es sorprendente lo que pueden llegar a hacer los niños con un poco de práctica. Además, a la gran mayoría les encanta practicar este tipo de movimientos.

Beneficios físicos de la gimnasia deportiva

Hemos comentado qué capacidades mejora, pero también es importante conocer algunos de los beneficios que estas mejoras reportan:

Fuerza y potencia: En pocos deportes los niños trabajan tanto estas capacidades. Mucho menos en todo el cuerpo. Siempre ha existido en mito de que los niños no pueden entrenar fuerza, pero es solo eso: una falsa creencia. Todos necesitamos entrenar fuerza, y cuanto antes empecemos mejor. Para que te hagas una idea, la fuerza ayuda a ganar densidad mineral ósea , que alcanza sus valores más altos sobre los 21 años. No entrenar esta capacidad física te hace perder años de salud futura, porque la pérdida de DMO (densidad mineral ósea) provoca osteoporosis.

Coordinación: La coordinación que se consigue es este deporte es casi milimétrica. Requiere mucha precisión para completar cada movimiento. Más aún cuando hay que tener en cuenta no salirse del tapiz o, más difícil, entrenar sobre una barra de equilibrio. Esta capacidad es imprescindible en nuestro día a día, y mucho más importante a medida que cumplimos años para mantener nuestra autonomía.

Si dudabas si apuntar o no a tu hijo a este deporte, o si lo acabas de conocer... no lo dudes. Cada actividad tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, por ese motivo, es positivo practicar a lo largo de la infancia la mayor variedad de ejercicios posible. Entre ellos, que no te falte la gimnasia artística o deportiva.