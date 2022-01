Estos son los sueldazos de los protagonistas de las películas de Marvel

Desde que se estrenaron en 2008 las primeras películas de la saga Marvel, basadas en los superhéroes de sus cómics, los récords de recaudación en taquilla en todo el mundo no han hecho más que repetirse.

Sin ir más lejos, ‘Spiderman: No Way Home’, estrenada en España en diciembre de 2021, recaudó en nuestro país 7 millones de euros el primer fin de semana y fue la segunda recaudación más alta de la historia en Estados Unidos: 260 millones de dólares (230,5 millones de euros).

El exitazo de las películas también se ha visto reflejado en las nóminas de los actores y actrices que han participado en ellas. El portal ‘Just Jured’ ha recopilado los salarios de algunos de ellos y a más de uno casi no le caben los ceros en su cartilla.

El sueldo de Chris Hemsworth

Los casos más sorprendentes son los de Chris Hemsworth y Robert Downey Jr. El actor que da vida a Thor empezó ganando "solo" 150.000 dólares por la película que protagonizó en 2011 y seis años más tarde ya cobró 15 millones de dólares por ‘Thor: Ragnarok’. Lo mismo recibió un año después por protagonizar ‘Avengers: Infinity War’. Este 2022 se embolsará 20 millones de dólares por ‘Thor: Love and Thunder’.

El actor que más cobra de la saga de Marvel

El caso más alucinante es el del actor Robert Downey Jr. En su primera película de 2008, ‘Iron Man’, ya percibió 500.000 dólares. En ‘The Avengers’, la tarifa subió a 50 millones de dólares (incluyendo los bonus por recaudación en taquilla y otras compensaciones). Para su participación en ‘Spider-man: Homecoming’ cobró 5 millones de euros… ¡por tres días de trabajo! Y ya el pelotazo viene en 2018: 75 millones de dólares por participar en ‘Avengers: Infinity War’. ¡Alerta spoiler! Con esta cantidad, Downey Jr. es el que más cobra de todos los compañeros que mencionamos en este artículo.

Sueldo de Chris Evans y Scarlett Johansson

Chris Evans y Scarlett Johansson tampoco se quedan cortos. Él ha visto cómo su cuenta crecía en 30 millones de dólares (15 millones por cada una de las dos películas de Marvel en las que ha participado). La actriz se ha cobrado 15 millones por ‘Black Widow’ (por ‘The avengers’ ganó entre 4 y 6 millones).

Los peor mejor pagados de Marvel

Por su parte, a Benedict Cumberbatch le pagaron alrededor de 5,5 millones por ‘Doctor Strange’; y por ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, unos 7,5 millones (sin contar bonus).

Y en los últimos puestos del ránking se encuentran Brie Larson (5 millones por ‘Captain Marvel’), Jeremy Renner y Mark Ruffalo (entre 2 y 3 millones por ‘The Avengers’) y Chadwick Boseman (2 millones por ‘Black Panther’).

Incluso los que menos han cobrado se han hecho literalmente ricos gracias a su participación en la saga de los superhéroes más famosa de la historia del cine.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Sara Sálamo denuncia el desconocimiento que existe sobre la maternidad