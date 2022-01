5 looks de influencers que puedes encontrar en las rebajas

Ir de rebajas no es nada fácil. De hecho, se suele decir que hay personas que tienen un auténtico don a la hora de encontrar los productos estrella de la temporada a mitad de precio. El resto de mortales, nos conformamos con saltar de web en web hasta que encontramos algo que nos convenza y que esté en nuestra talla.

Muchas de las prendas que buscamos son aquellas que hemos visto llevar a las influencers y que en su momento nos parecieron un gasto innecesario. Pero entre la gran cantidad de artículos rebajados, encontrarlos no es tarea fácil.

Por eso en este artículo os mostramos varios looks de vuestras it girls favoritas y os indicamos donde podéis comprar las prendas que llevan… ¡Y de rebajas! Atentas:

Paula Echevarría

De este look de Paula Echevarría nos gusta todo. Pero si lo queremos imitar, hay dos prendas que deberemos priorizar a la hora de ir de compras. Para empezar, las Converse Chuck Taylor All Star Move de color negro. En la página web oficial de la marca no las vais a encontrar rebajadas, pero en la página web Spartoo las tenéis por 68 euros. Corred que de momento hay stock en todas las tallas.

El otro imprescindible para copiar el look a la actriz es el jersey de cuadros blancos y negros. El suyo es de Mango y no lo hemos conseguido encontrar en las rebajas. Pero en las de Stradivarius hay uno muy parecido por 15,99 euros.

Jersey bordados | https://www.stradivarius.com/es/

Rocío Osorno

De los vestidos que nos ha mostrado Rocío Osorno estas fiestas no sabríamos cuál elegir. Son todos preciosos. Así que nos tendremos que quedar con el que encontremos de rebajas. Como este ‘brilli brilli’ en tonos azules con cuello halter que la influencer combinó con un cinturón. Es de Zara y está rebajado a 25,99 euros.

Coco Constans

Otro vestido que nos encanta es el que eligió Coco Constans (para muchas, Ffitcoco) para el día de Navidad. Lo llevó con unas botas altas marrones y le quedaba un look increíble. El vestido es de Zara y puede ser tuyo por 19,99 euros.

Las botas, de Au Revoir Cinderella, también las encontrarás rebajadas en su web. Valían 230 euros y ahora están por 140 euros.

Maria Pombo

A María Pombo le podemos copiar el blazer oversize que llevó el Día de Reyes combinado con un pantalón negro de efecto cuero y una camiseta básica blanca. Es el Blazer Rachel de su marca, Name The Brand, y actualmente está rebajado a 91 euros. También puedes encontrar la falda a conjunto.

Dulceida

Una de las tendencias de este invierno son los gorros bucket de pelo. Si quieres copiar a Dulceida y comprarte uno de leopardo, tendrás que ir a Bershka, donde lo encontrarás por 5,99 euros.

Laura Escanes

Para ir abrigada y con estilo, puedes copiar la chaqueta naranja de Laura Escanes. Combinada con un total look negro y un bolso de otro color llamativo queda un outfit digno de influencer. Es de Shein y actualmente está rebajada a 14 euros.

Carla Di Pinto

Por último, te queremos proponer una opción ideal para graduaciones, bodas, bautizos y comuniones. Este total look de Lady Pipa que llevó Carla Di Pinto con pantalón acampanado de talle alto y blusa con mangas abullonadas sienta bien a cualquiera. Serás la mejor vestida de la fiesta.

La parte de abajo se llama ‘Naxos’ y está rebajada a 69,95 euros y la de arriba, ‘Cherry’ y puede ser tuya también por 69,95 euros.

