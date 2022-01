La maternidad es una etapa muy bonita que muchas mujeres viven con gran ilusión, pero también es un tema que tiene muchas partes desconocidas y que las madres primerizas descubren de golpe sin que a muchas se les haya preparado para ese momento.

Si bien es cierto, el embarazo y el parto ya no son considerados como un tema tabú, sí que generan grandes dudas, demostrando que no se sabe todo lo necesario para enfrentarse a ello. Caras conocidas como Sara Sálamo han estrenado la etiqueta de mamá en los últimos años, sin saber muy bien a lo que se enfrentaban, con la llegada de su primogénito, Theo, en julio de 2019, fruto de su relación con el futbolista Isco Alarcón.

La actriz es muy activa en redes sociales siendo este el medio que utiliza para sincerarse y contar sus experiencias y vivencias. Ha sido ella, quién ha servido de portavoz de muchas madres. Ha descubierto la cara no tan bonita del embarazo, centrándose también en el posparto, un periodo del que tampoco se habla demasiado, como el compaginar la maternidad y la carrera profesional.

Sara Sálamo ha desmontado muchos mitos y ha revelado anécdotas que ha vivido en sus propias carnes y que, de no haber sido así, nunca habría descubierto. La intérprete ha querido dar luz a esas partes que se quedan a la sombra y que se escapan de la clásica idea que se ha generalizado sobre la maternidad, donde el "estás estupenda" es una falsedad difundida cuando la realidad no es tan "glamurosa".

"Cuando estás embarazada, todavía la tripa es dura y la tela cae de cierta forma. Pero cuando se va el niño, se te queda la misma barriga pero eso es blando", ha confesado en el podcast de Carolina Iglesias. Una realidad que no siempre se menciona y que ella ha notado al darse cuenta de que su ropa le quedaba "fatal".

Después de dar a luz parece que todos los problemas desaparecen por tener a tu bebé en brazos, pero las secuelas del parto siguen presentes. "El chute hormonal que tienes que estás totalmente desquiciada, o yo por lo menos lo estaba", era algo que se sumaba a la parte no tan elegante del embarazo, tal como ha explicado Sara.

Con la naturalidad que la caracteriza y que la hace ser muy creíble frente a sus más de 800 mil seguidores ha querido evidenciar su rabia al darse cuenta de su falta de conocimiento sobre ciertos temas. "Estaba muy enfadada con que nadie me hubiese contado eso y con haber estado en clase millones de años y me explicaran cómo funciona el intestino y no me enseñaran a usar las tetas, por ejemplo, porque para dar de mamar hay posturas con nombre o que tienes que vaciar los cuatro cuadrantes para que no te de una mastitis y no te suba fiebre", manifestaba la canaria.

Ha sido precisamente esa parte de su cuerpo la que recientemente ha protagonizado una polémica por un vídeo compartida en Instagram donde aparecía dándole el pecho a su hijo. En la publicación no se veía nada, pero ha sido objeto de comentarios ''machistas''.

