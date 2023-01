Esto es lo que debes comer para hacer un "detox" correcto

Durante las fiestas navideñas, la gran mayoría de la población come más de lo que está acostumbrado: extensos aperitivos, entrantes, platos principales, postres, dulces, frutos secos, alcohol y un largo etcétera.

Además, las elaboraciones que forman parte del menú navideño también son excepcionales, las carnes grasas, las salsas muy trabajadas y las guarniciones muy calóricas, suelen estar presentes cada día.

Somos una sociedad que culturalmente está acostumbrada a que las celebraciones se hagan en torno a una mesa, compartimos con nuestros familiares y amigos más allegados una gran comida y una buena conversación. Ambas cosas se dilatan en el tiempo y sin darnos cuenta vamos ingiriendo más comida y bebida de la que nuestro cuerpo está acostumbrado.

Cuando llega enero y empieza el año nuevo, muchas personas creen que deben compensar los excesos cometidos con una dieta estricta, que "desintoxique" el organismo, pero es una falacia, como ya adelantaba nuestra nutricionista de cabecera en este artículo.

Hoy reflexionamos sobre la conveniencia de las dietas "detox" y concretamos qué alimentos necesita tu cuerpo para que tu organismo obtenga los nutrientes que realmente necesita, si crees que debes controlar tu dieta durante estas semanas.

Por qué no son recomendables las dietas "detox"

Las llamadas dietas "detox" diseñadas para que tu cuerpo encuentre el equilibrio y que están basadas en jarabes de arce, batidos verdes, zumos de sandía o crema de alcachofas, no son aconsejables.

Primero, porque este tipo de dietas hipocalóricas no cubren el mínimo de aporte energético ni proteico que nuestro cuerpo necesita, por lo que repercute negativamente en nuestro metabolismo basal, quemando musculatura, deshidratándolo y empeorando la relación con la comida.

Segundo, porque el cuerpo no está intoxicado, puede que durante unos días hayas comido más cantidad de comida de la que estás acostumbrada, puede incluso que tu cuerpo haya obtenido más calorías de las que necesita y que no las haya quemado, pero seguro que no has ingerido nada tóxico como para necesitar atención médica para que te practiquen un lavado de estómago.

Tercero, porque no tenemos por qué hacer nada de forma voluntaria para depurar nuestro cuerpo, nuestro organismo es una maquinaria casi perfecta que está diseñado para regularse por sí mismo. Nuestro hígado y riñones se encargan de metabolizar lo que ingerimos, y de los desechos se encarga nuestro sistema digestivo, los reduce a un compuesto y los excretamos.

Cómo ayudar a nuestro organismo

Si bien es cierto que hay miles de toxinas rondando por el ambiente de nuestro entorno más cercano, como pueden ser los químicos de los productos de limpieza, ambientadores y detergentes que utilizamos, de los cosméticos, perfumes, maquillajes y los contaminantes de los coches y fábricas de las ciudades que afectan a nuestra vida diaria, está en nuestra mano combatir el efecto que tienen en nuestro organismo.

¿Cómo lo podemos hacer?

Con una dieta equilibrada basada en alimentos ricos en proteínas, aminoácidos específicos, vitaminas del complejo B, Glutatión, Selenio, y muchos otros nutrientes que nuestro cuerpo necesita para no acumular tóxicos y evitar enfermedades inflamatorias, autoinmunes, migrañas, alergias, insomnio y desequilibrio hormonal, entre otras muchas.

¿Qué debemos comer?

Te presentamos 7 alimentos indispensables en tu dieta si lo que quieres es ayudar a tu hígado a filtrar la cantidad de nutrientes necesarios para tu organismo.