Este es el motivo por el que el amoniaco disminuye las molestias de las picaduras de bichos

Un clásico de todos los veranos son los mosquitos y sus picaduras. Cada persona tiene sus rituales y sus manías para tratar de alejar a los molestos insectos, pero de alguna manera siempre acaban encontrando una rendija para pasar y terminan picando.

De igual forma, cada persona tiene un método para lidiar con las picaduras, desde hielo, al aloe vera o al ajo. Pero la realidad es que el amoniaco es uno de los mejores remedios contra el malestar que producen estas picaduras. Esto se debe a que cuenta con muchas propiedades antisépticas, lo que hace que se elimine contaminación bacteriana que se sitúa en la zona de la picadura.

El proceso por el que pasa la piel cuando se somete a este producto es cambiar su pH. Lo que hace la picadura de un mosquito es desencadenar una reacción química cutánea que aumenta la acidez de la piel, que es por lo que luego pica. Al aplicar amoniaco, el pH de la piel vuelve a su estado original.

El amoniaco en situaciones normales hay que intentar alejarlo de la piel, por lo que, si queremos concentrarlo en la zona de la picadura lo mejor es utilizar discos de algodón. Una vez aplicado, es importante tratar de no rascarnos para no reactivas las toxinas del insecto. También es importante destacar que la inflamación no se rebaja, solo la sensación de picor.