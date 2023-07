Mosquitera magnética: La solución a las picaduras de mosquito en casa

Aunque cada vez haya más detractores, el verano continúa siendo una época amada por muchos, debido a sus días largos, las ansiadas vacaciones y la posibilidad de disfrutar al aire libre. No obstante, la temporada estival no siempre es tan idílica como se imagina, ya que no solo es necesario refugiarse de las altas temperaturas, sino también enfrentarse al aumento de insectos y plagas que acechan en estos meses.

En esta época del año, se suelen registrar plagas de mosquitos, cucarachas y moscas, debido al aumento de su capacidad reproductiva con el calor. Todas estas especies se vuelven nuestra peor pesadilla cuando entran en nuestra propia casa. Ruidos, picaduras y fobias nos atormentan día tras día.

Para evitar que los insectos irrumpan en nuestro hogar, podemos mantener las ventanas cerradas o las persianas bajadas durante todo el día, pero es una solución poco viable, pues es necesario ventilar y dejar que corra el aire en nuestro domicilio, y aún más cuando hace calor. En este punto cuando nos planteamos el uso de mosquiteras para prevenir la intrusión de estos diminutos seres vivos que tanto nos molestan pero poder ventilar cada una de las instancias de nuestra casa.

La mosquitera magnética

Navegando por Instagram hemos encontrado esta opción tan cómoda y eficaz que se puede poner y quitar con facilidad y así no hace falta tener puesta la mosquitera todo el año. Se trata de una mosquitera magnética que no coloca de forma sencilla y rápida y que cumple perfectamente con su función. Y lo más importante, siempre se mantendrá cerrada gracias a los potentes imanes que hacen de cierre entre las dos cortinas. En la misma descripción del producto aseguran que ni el viento consigue abrirla.

En el perfil de @mumandhome_ vemos como esta mosquitera se instala sin necesidad de usar martillos, alicates, clavos o destornilladores. Tan solo hace falta corta el tamaño deseado de la cinta adhesiva de gancho y pegarla en el marco de la puerta o ventana. Luego coloca en la parte superior de la mosquitera, ¡y listo! La malla se mantendrá en el sitio donde la has colocado durante todo el verano.

Es desmontable y lavable. Así que, cuando llegue el invierno y los insectos dejen de molestarte, podrás desmontarla, lavarla -con agua y jabón- y guardarla para el próximo año. Además, ocupa muy poco espacio.

Dónde comprar la mosquitera magnética

Si ya estás decidido en comprar este invento, te gustará saber que se vende en Amazon por 17,99 euros. Está disponible en color blanco, negro y gris, por lo que además de ser muy cómoda para entrar y salir de casa, también combinará con los colores que tengas en tu salón o cocina.

Su valoración en esta plataforma es de 4,5 sobre 5, por lo que la mayoría de personas que ya la han comprado están muy satisfechas con su instalación y funcionalidad. En las reseñas destacan sobre todo la facilidad de instalación y lo bien que cierra después de que una persona o mascota haya pasado por el medio. ¡Adiós picaduras de mosquito!

Encuéntrala en este enlace.