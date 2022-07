Este es el mejor salmorejo del verano según la OCU

A veces lo barato no sale caro, al menos no es así en cuestión de salmorejos. Según la comparativa que he hecho este verano la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el mejor salmorejo de supermercado es uno de los más baratos.

Tras analizar 29 marcas que comercializan este producto envasado, esta organización ha determinado cuáles son los mejores salmorejos del súper, clasificándolos con una nota que va de los 0 a los 100 puntos.

Los expertos de la OCU han tenido en cuenta el etiquetado, sus valores nutricionales y han llevado a cabo una cata para puntuar también su sabor. Tras valorar estos tres aspectos, una de las opciones más baratas ha destacado sobre el resto.

El mejor salmorejo del 2022

Este verano 2022, el mejor salmorejo lo encontrarás en Alcampo por 1,68 euros. Se vende con el nombre Salmorejo Auchan y ha obtenido por parte de los especialistas de la OCU un 81 sobre 100.

En segundo lugar, encontramos dos opciones que han obtenido 13 puntos menos: el salmorejo La Pili, con un precio de 3,69 euros, y el que se vende en Lidl, de la marca Chef Selct, que se comercializa por 2,54 euros.

Con 66 puntos se coloca en cuarto lugar el salmorejo de El Corte Inglés Selección, con un precio de 2,56 euros.

El 'top 5' lo cierra Sol y Azahar con aceite de oliva virgen extra con un precio más elevado: 3,49 euros.

Tal y como indica la OCU, el precio medio del salmorejo envasado es de 3,68 euros por litro, por lo que la mejor opción sorprende al tener un precio que está tan por debajo del valor medio.

¿Es bueno el salmorejo del súper?

No hay salmorejo envasado que supere al que puedes elaborar tu mismo en casa, pero, aun así, existen opciones de supermercado que nos pueden salvar una comida en un día caluroso.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el salmorejo que compramos en el súper no será tan beneficioso a nivel nutricional, pues perderá, por ejemplo, mucha fibra.

Todo lo bueno del salmorejo

Esta preparación tradicional cordobesa, no solo nos refresca y llena durante los meses más calurosos del año, también nos aporta vitaminas, minerales, fitonutrientes y fibra, y todo esto con un bajo aporte calórico.

Su elaboración es muy sencilla, por lo que cualquiera puede hacerlo en casa, incluso si no se tiene mañana en los fogones. Tomate, pan, ajo, sal y aceite de oliva virgen extra son los únicos ingredientes que necesitas para hacer un salmorejo tradicional, aunque existen variantes que incluyen pimiento.

A la hora de elegir un tomate idóneo para hacer salmorejo, la OCU recomienda que sea una variedad en rama, "ya que tienen mucho sabor y son muy aromáticos". Y cuánto más maduro esté, mejor será el resultado, aunque hay que tener cuidado con los ejemplares que presentan una piel blanda, porque podría significar que están pasados, lo que arruinaría tu preparación.

Recuerda emplatarlo con toppings decorativos como huevo duro, trocitos de jamón serrano o picatostes. Si eres vegano, apuesta por verduras crudas a daditos.

Ideal para hidratarnos

Con el calor es normal que perdamos el apetito, pero eso no significa que no tengamos que comer. Para mantenernos bien nutridos, el salmorejo frío es una gran opción, puesto que sus ingredientes son muy saludables y, al ser en formato crema, es muy ligero, lo que lo hace fácil de comer.

Además, como su ingrediente principal es el tomate, también contribuye a mantenernos hidratados en verano, ya que el 94 % de esta hortaliza es agua.

