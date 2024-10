¿LO CONOCÍAS?

Estás utilizando mal el salero: la verdadera función que tienen las rayas de la parte inferior

Si eres de los que sacude el salero y no consigue la cantidad que quiere haciéndolo: lo estás haciendo mal. Y es que, el diseño del salero de cristal no es una cuestión estética, sino que tiene un fin práctico que probablemente no conocías.