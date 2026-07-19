El "ibuprofeno natural": así puedes hacer en casa este remedio antiinflamatorio

Las redes sociales llevan tiempo llenándose de remedios caseros relacionados con la alimentación saludable y el bienestar. Uno de los últimos en hacerse viral promete convertirse en una alternativa natural a los antiinflamatorios tradicionales utilizando ingredientes muy habituales en la cocina.

La creadora de contenido Anna Reyes (@annarealfood) ha compartido una receta que define como un "ibuprofeno natural", una mezcla elaborada con cúrcuma, jengibre, canela, pimienta negra y aceite de coco. Aunque no sustituye a ningún tratamiento médico, muchos destacan sus propiedades antiinflamatorias y digestivas.

Los ingredientes del remedio viral

La receta apenas necesita unos pocos ingredientes y se prepara en unos minutos.

Según explica la creadora de contenido, primero hay que mezclar aceite de coco con cúrcuma, canela, jengibre en polvo y pimienta negra. Después, la mezcla se coloca en pequeños moldes y se deja enfriar en la nevera hasta que solidifique.

El resultado son pequeñas porciones similares a bombones o snacks que pueden conservarse refrigeradas.

La clave de esta receta está especialmente en la combinación de especias utilizadas, conocidas desde hace años por sus propiedades antiinflamatorias.

Por qué la cúrcuma se considera antiinflamatoria

La cúrcuma es uno de los ingredientes más populares dentro de la alimentación funcional y natural.

Su compuesto activo principal es la curcumina, un antioxidante al que diversos estudios atribuyen propiedades antiinflamatorias. Precisamente por eso, muchas personas la utilizan para intentar aliviar molestias articulares, digestivas o inflamaciones leves.

Sin embargo, la curcumina tiene un problema: el cuerpo la absorbe con dificultad. Ahí es donde entra en juego la pimienta negra.

La pimienta contiene piperina, una sustancia que puede mejorar considerablemente la absorción de la curcumina en el organismo. Por eso, ambas especias suelen aparecer juntas en este tipo de recetas.

Cúrcuma | Magnific

Jengibre, canela y aceite de coco: otros ingredientes habituales

El jengibre también se relaciona frecuentemente con propiedades digestivas y antiinflamatorias, además de utilizarse tradicionalmente para aliviar náuseas o molestias estomacales.

La canela, por su parte, aporta sabor y contiene compuestos antioxidantes, aunque los expertos recuerdan que debe consumirse con moderación.

En cuanto al aceite de coco, actúa en esta receta como base grasa para solidificar la mezcla y facilitar la integración de los ingredientes.

¿Puede sustituir a un medicamento?

Aunque en redes sociales muchas personas hablan de este tipo de mezclas como "ibuprofenos naturales", los especialistas recuerdan que no deben sustituir tratamientos médicos ni medicamentos recetados.

Algunos ingredientes sí pueden tener efectos antiinflamatorios leves dentro de una dieta equilibrada, pero eso no significa que funcionen igual que un fármaco.

Además, determinadas personas deben tener precaución con el consumo excesivo de cúrcuma o jengibre, especialmente si toman anticoagulantes o padecen ciertas patologías digestivas.

El auge de los remedios naturales en redes sociales

Las redes se han convertido en una enorme fuente de recetas relacionadas con el bienestar y la alimentación saludable. Muchas de ellas triunfan porque utilizan ingredientes sencillos y prometen alternativas más naturales para molestias cotidianas como el cansancio, la inflamación o los dolores leves.

Sin embargo, los expertos insisten en la importancia de diferenciar entre hábitos saludables y consejos médicos reales.

Mientras tanto, el llamado "ibuprofeno natural" sigue acumulando millones de visualizaciones entre quienes buscan opciones caseras para cuidarse de forma más natural.