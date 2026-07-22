¿El cosmético de siempre empieza a picar o escocer? Expertas señalan los posibles motivos y cómo evitarlo

Años atrás, lavarse la cara y ponerse un poco de crema hidratante ya era suficiente para una rutina facial. Con el paso del tiempo, ha ido evolucionando y han aparecido nuevas opciones mucho más específicas para tener una piel luminosa y firme. Actualmente, el neceser de muchas personas está repleto de cosméticos como tónicos, sérums con vitamina C o ácido hialurónico, retinol, contorno de ojos, protector solar...

Lo cierto es que cuando se encuentra una rutina ideal, se mantiene intacta durante años: este producto toca por la mañana, el otro por la noche, esos dos mejor no mezclarlos... Como se suele decir, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Incluso se aprende a identificar cuáles son los ingredientes que le sientan mejor a la piel, cuáles se deben evitar y cuál es la función de cada principio activo.

Sin embargo, hay personas que se han encontrado con la situación de ponerse los productos de siempre y que la piel reaccione de una manera completamente distinta. En lugar de actuar como normalmente, empieza a picar o a escocer, aparece un ligero enrojecimiento o la piel se siente más sensible de lo habitual. Un caso como este al principio genera una sensación de sorpresa y malestar, y salen todas las dudas. ¿Se habrá estropeado el sérum? ¿Por qué la piel está más sensible? ¿Es alergia?

¿Por qué la piel reacciona diferente a los cosméticos de siempre?

Sentir molestias al aplicar un cosmético no significa que se haya de tirar. Esta reacción se puede deber a que la barrera cutánea está saturada, alterada o pidiendo un respiro. Expertas cosmetólogas y en dermocosmética como Raquel González, creadora de Byoode, explican que el picor, el escozor y el enrojecimiento se ha de entender como "una señal de que la piel no está gestionando bien lo que recibe".

La alergia puede ser una posibilidad, pero "si es un cosmético que ya usábamos o no reacciona en otra parte del cuerpo, suele venir de otras alteraciones que están sensibilizando la piel", cuenta González. Otra opción por la cual se decanta la experta es el hecho de probar por primera vez "cosméticos muy activos", como por ejemplo, "ácidos exfoliantes, con fórmulas muy concentradas o con rutinas en las que se han acumulado demasiados activos a la vez".

Manos sujetando un bote de sérum | Magnific

Cómo aplicar cosméticos muy activos por primera vez

Si es el primer cosmético de este tipo que te vas a aplicar, lo importante a tener en cuenta es el periodo de adaptación. Las profesionales avisan de que la piel necesita un tiempo para reconocerlo y tolerarlo; por eso, si a la primera se nota picor, no se debe descartar, pero tampoco insistir cada noche. González recomienda aplicar el producto "solo dos o tres veces por semana" las dos primeras semanas, "siempre en noches alternas y acompañado de una rutina muy sencilla". Después, ya se puede pasar a un día sí y un día no y, si tras un mes no hay picor, "se puede valorar el uso diario".

Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica, añade que si en cualquier momento del proceso aparece el picor, lo mejor es "volver un paso atrás, con menos frecuencia, más hidratación y más ingredientes reparadores de barrera".

¿Qué alternativas hay y cómo se deben aplicar de nuevo los activos?

En lugar de poner ese cosmético, se aconsejan "ingredientes que acondicionen", según Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. Estos son "ceramidas, pantenol, niacinamida bien formulada, ácido hialurónico, escualano, alantoína, centella asiática o lípidos reparadores".

A la hora de volver a los activos rebeldes, "no hay que recuperar toda la rutina de golpe", advierte Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. Se debe reintroducir "un solo activo cada vez" y dejar unos días de descanso entre uno y otro: "Si se usa un exfoliante, puede reservarse para una noche concreta. Si se usa un sérum potente, mejor aplicarlo en poca cantidad y alternarlo con noches de recuperación".