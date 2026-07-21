¿Qué signo del zodiaco es tu mejor compañero de viaje?

Hay personas que empiezan a preparar las vacaciones seis meses antes. Otras hacen la maleta la noche anterior y ya decidirán sobre la marcha dónde comer o qué visitar. Hay quien necesita verlo absolutamente todo y quien es feliz tumbándose una semana entera frente al mar.

Y la verdad es que, aunque cada persona es un mundo, el signo del zodiaco suele decir bastante sobre nuestra forma de viajar. No tanto por el destino que elegimos, sino por cómo disfrutamos realmente de las vacaciones.

Pareja de excursión | Magnific

No todos entendemos las vacaciones de la misma manera

Seguro que alguna vez has viajado con alguien y has pensado: "¿Pero cómo puede querer levantarse a las siete de la mañana estando de vacaciones?". O al revés: "¿De verdad vamos a pasarnos todo el día en la piscina pudiendo visitar un montón de sitios?".

Pues ahí muchas veces aparece la energía de cada signo. Porque no todos necesitamos lo mismo para desconectar.

Aries: "Ya descansaremos cuando volvamos"

Si eres Aries, lo de estar quieta demasiado tiempo probablemente no vaya contigo. Te gusta descubrir sitios nuevos, hacer excursiones, probar actividades y llegar al hotel pensando que no has parado en todo el día. Tus vacaciones ideales son las que acaban cansándote... pero de tanto disfrutar.

Tauro: buena comida, buen descanso y cero prisas

Tauro disfruta de otra manera. Para ti unas vacaciones también significan comer bien, dormir bien y tomarte un café mirando un paisaje bonito sin tener que mirar el reloj cada cinco minutos. No necesitas hacer veinte planes para sentir que has aprovechado el viaje.

Géminis: imposible aburrirse

Si hay un mercado, entras. Si hay un museo curioso, también. Si alguien te recomienda un sitio escondido, allá que vas. Géminis disfruta descubriendo cosas nuevas continuamente. Lo suyo es un viaje donde siempre esté pasando algo.

Cáncer: lo importante es con quién viajas

Puedes irte al otro lado del mundo o a un pueblo perdido. Si vas con tu gente, ya eres feliz. Cáncer disfruta creando recuerdos, haciendo fotos, compartiendo comidas largas y sintiendo que ese viaje se recordará durante años.

Leo: vacaciones para disfrutar de verdad

A Leo le gusta darse algún capricho. Un hotel bonito, una terraza con vistas, una cena especial... No porque necesite aparentar nada, sino porque entiende las vacaciones como un premio después de todo el año trabajando.

Mujer descansando en la terraza de una habitación de hotel | Magnific

Virgo: alguien tiene que organizar esto

Virgo probablemente ya sabe dónde vais a aparcar, qué restaurante tiene mejores opiniones y cuánto se tarda andando desde el hotel hasta el centro. Y sinceramente... muchas veces, menos mal que viaja un Virgo, porque gracias a él o ella luego todo sale rodado.

Libra: un viaje bonito por dentro y por fuera

A Libra le encantan las ciudades con encanto, las calles bonitas, los rincones tranquilos y esos restaurantes donde da gusto sentarse sin mirar la hora. Disfruta mucho de la belleza de los lugares y de viajar sin prisas.

Escorpio: cuanto más auténtico, mejor

Escorpio no suele disfrutar demasiado de los sitios llenos de turistas. Prefiere perderse por un pueblo pequeño, descubrir lugares que no salen en todas las guías o hablar con la gente de allí. Le gusta sentir que ha conocido el lugar de verdad.

Sagitario: si pudiera, viviría viajando

Sagitario probablemente es el signo más viajero del zodiaco. Le encanta conocer culturas distintas, improvisar, coger una mochila y ver qué pasa. Para él, el viaje empieza casi desde que sale de casa.

Capricornio: vacaciones sí... pero bien aprovechadas

Capricornio no suele improvisar demasiado. Le gusta organizar el viaje para aprovecharlo al máximo, pero sin agobiarse. Es de esas personas que vuelven pensando: "Ha valido muchísimo la pena".

Acuario: llévame donde no vaya todo el mundo

Acuario siempre intenta salirse de lo típico. Si todo el mundo va a una playa, él busca otra. Si todos hacen la misma excursión, probablemente encuentre una diferente. Le encanta descubrir sitios originales y vivir experiencias poco comunes.

Piscis: desconectar del ruido

Piscis solo necesita una cosa: paz. El sonido del mar, una casa en mitad de la naturaleza, un atardecer bonito o un lugar donde pueda olvidarse del móvil durante unas horas. Ahí es donde realmente recarga las pilas.

Yo soy más de tranquilidad en vacaciones, ¿y tú?