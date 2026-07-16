¿Para qué sirve la sal del lavavajillas y por qué es tan necesaria?

El lavavajillas se ha convertido en un electrodoméstico imprescindible que nos hace la vida diaria mucho más sencilla desde que entró en los hogares. Más allá de la comodidad de no lavar a mano, también permite ahorrar tiempo y, en muchos casos, gastar menos agua.

Para funcionar correctamente y garantizar los mejores resultados, el aparato necesita una serie de cuidados y mantenimiento que no siempre se hace bien ni regularmente. Lo utilizamos casi todos los días y, aun así, hay personas que no saben cómo funciona realmente ni para qué sirven algunos de los productos específicos. Entre ellos, el que suele generar más dudas es la sal de lavavajillas. ¿Cuál es su función? ¿Es obligatorio ponerla? A continuación, resolvemos estas dudas, ya que esto ayudará a entender mejor por qué este producto desempeña un papel mucho más importante de lo que parece.

Hombre poniendo vasos en el lavavajillas | Magnific

¿Para qué sirve la sal del lavavajillas?

Hay quien cree que la sal del lavavajillas actúa también como detergente o ayuda a eliminar la suciedad de los platos. En realidad, sirve para "regenerar el descalcificador y que pueda seguir captando la cal del agua", explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Otro factor clave es el agua dura. Los fabricantes de electrodomésticos detallan que el agua dura contiene niveles muy altos de carbonato de calcio (cal), magnesio y otros minerales. Si en tu zona el agua es así y no le echas sal, se acumularán restos de estos minerales en los depósitos, bajará la calidad de la limpieza e, incluso, podría dañar el lavavajillas. Por lo tanto, la sal tiene la propiedad de ablandar el agua y eliminar la cal.

La OCU destaca que es primordial mantener lleno el depósito de sal si el agua es dura. Para saberlo, las empresas especializadas recomiendan hacer en casa un test rápido con una tira de medición, consultar la factura del agua o contactar con la compañía de agua.

¿Qué efectos tiene la sal en el lavavajillas?

Aparte de proteger el aparato de la cal, un efecto claro es el de mejorar el resultado del lavado, haciendo que los platos, los vasos y los cubiertos salgan sin manchas y mucho más relucientes.

Asimismo, al no tener cal, se alarga la vida útil del electrodoméstico y, de rebote, requiere menos mantenimiento relacionado con la incrustación de minerales.

Operario arreglando un lavavajillas | Magnific

¿Qué ocurre si el lavavajillas no tiene sal?

Si le dejamos de poner sal, el lavavajillas seguirá funcionando, pero con el tiempo pueden aparecer manchas blancas en vasos y platos, provocar que la cristalería se vea menos brillante, acumular cal en el interior y desgastar los componentes.

¿Se puede echar sal de mesa?

Tanto una como la otra contienen cloruro sódico. Ahora bien, para nada del mundo se puede echar sal de mesa al lavavajillas porque, además, esta tiene aditivos como el yodo, que perjudicarían el sistema descalcificador.

El hecho de que la sal de lavavajillas sea más gruesa evita la obstrucción del depósito.