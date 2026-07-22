El emotivo mensaje de Sara Carbonero a su hermana Irene: "Te has sacrificado decenas de veces por todos"

Sara Carbonero ha felicitado a su hermana Irene por su cumpleaños con unas palabras de lo más emotivas. La periodista ha compartido unas fotografías que recorre su historia juntas, desde sus primeros años de infancia hasta algunos de los momentos familiares más recientes.

Este cumpleaños ha sido muy diferente a los anteriores debido al fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo, el pasado 12 de abril. Sara ha reconocido que "el de hoy no será el más feliz de todos", aunque ha querido aprovechar esta fecha tan señalada para recordar a Irene lo importante que es para ella y para toda su familia.

En su felicitación, la comunicadora ha definido a su hermana como una mujer fuerte y resiliente, además de su compañera y la única persona capaz de leerle la mente y comprenderla en cualquier situación.

Sara también ha recordado los numerosos sacrificios que Irene ha hecho para estar a su lado durante sus momentos más complicados: "Te has sacrificado decenas de veces por todos, por mí", ha confesado antes de hacer referencia a las muchas noches que su hermana ha pasado durmiendo en un sofá de polipiel del hospital.

Irene se ha convertido en uno de sus apoyos fundamentales durante sus problemas de salud. Incluso ha tenido que cambiar sus propios planes en varias ocasiones para acompañar a Sara, animarla, tranquilizarla y cuidar de ella y de sus hijos.

La periodista también ha recordado el día en el que conoció a su hermana pequeña en el hospital. Sara acudió con cuatro rosas rojas, un vestido verde y una coleta, sin imaginar que aquella niña terminaría convirtiéndose en una de las personas más importantes de su vida.