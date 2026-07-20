Ahorra según el momento del año: ¿cuándo es mejor comprar electrodomésticos, juguetes y muebles de jardín?

No hace falta esperar a las rebajas para comprar según qué productos. Hay otras épocas del año en las que sus precios bajan considerablemente, ya que las tiendas adaptan su oferta a los hábitos de los consumidores. Por eso, lo mejor es planificar las compras con antelación y tener paciencia unas semanas, evitando decisiones impulsivas (que suelen traducirse en gastar más).

Saber cuándo bajan los precios de determinadas categorías y aprovechar las temporadas más favorables permite ahorrar más de lo que piensas. ¿Qué momento del año es mejor para comprar algunos productos concretos? El banco digital Klarna ha hecho un estudio para determinar qué meses del año son los aconsejables para comprar electrodomésticos, juguetes, consolas y muebles de jardín. Porque no es lo mismo comprarlos en enero que en abril o septiembre. Si necesitas alguno de ellos, toma nota.

Cada electrodoméstico tiene su mes estrella

Lavadora | Magnific

Si ves que tu lavadora ya no funciona como antes y estás pensando en cambiarla, intenta que aguante hasta octubre, ya que este es el mejor mes para comprarla, según Klarna. Ahora bien, no esperes mucho más porque en noviembre los precios vuelven a subir. El estudio calcula que el precio medio en octubre es de 331 €; en cambio, en noviembre, es de 376 € (es decir, una diferencia de alrededor del 12%).

En cuanto a las aspiradoras, se deben diferenciar dos tipos: el robot aspirador y la aspiradora vertical. Los mejores meses para las dos son febrero (sobre todo este), abril y julio. Sin embargo, las primeras son más caras en septiembre y las segundas, en octubre y noviembre. La diferencia de precio entre una época y la otra puede llegar a ser de unos 100 €.

Para los lavavajillas, marzo es un buen momento: de media, cuestan 311 €. Por el contrario, es preferible evitar enero, cuando su precio sube un 12%, hasta los 352 €.

Jardín y terraza renovados al mejor precio

Jardín con muebles | Unsplash

Otra de las categorías en las cuales se ha fijado el estudio es la de muebles de jardín y exterior. En este caso, el inicio de la primavera marca la temporada de importes asequibles para estos productos. En concreto, abril se sitúa en primera posición, ofreciendo precios que rondan los 175 € de media.

En segundo lugar está julio, aunque Klarna no especifica la cifra exacta. Si bajamos hasta el último puesto de la tabla, encontramos a enero con una "diferencia aproximada del 47 %", detalla el trabajo.

Juega con el ahorro

Juguete de tren de madera | Unsplash

Los últimos productos analizados son los juguetes y las consolas, que "siguen un patrón muy marcado a lo largo del año, influido por las dinámicas de consumos y las grandes campañas comerciales".

Diciembre es el mes ideal para comprar tanto lo uno como lo otro por "las ofertas propias de la temporada o por el efecto arrastre de las promociones de noviembre". Precisamente noviembre es también óptimo para las consolas, y enero, para los juguetes.

En junio y en agosto, las consolas pueden ser hasta un 12% más caras, mientras que los juguetes, un 27%.