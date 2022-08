¿Dominas la jerga juvenil? Te explicamos el verdadero significado de las siglas virales ‘ALV’

Que los jóvenes tienen su propio idioma parece una realidad universal. No hay peor señal de que te estás haciendo mayor que darte cuenta de que ya no entiendes la jerga juvenil. Solo hace falta poner atención en cómo interactúan entre ellos para que te recorra un escalofrío por la espalda y te des cuenta de que ya no eres tan joven como pensabas y no sabes de qué hablan.

Sus expresiones no tienen sentido para ti, pero en tu empeño de parecer joven, estar a la moda o, simplemente, hablar el mismo idioma que ellos -sobre todo si convives con algún adolescente en casa- intentas encontrarles un significado e incorporarlas a tu vocabulario.

Esto es lo que ha pasado con las siglas ‘ALV’.

Vocabulario importado

En un mundo globalizado en el que internet ha democratizado el acceso a contenido de todas partes del mundo, vemos como cada vez más vocabulario y expresiones propias de otros países se hacen un hueco en nuestra lengua.

Jóvenes de todo el mundo, especialmente en España -dado que compartimos idioma- han incorporado expresiones de series y canciones de los países latinoamericanos a su manera de comunicarse, sobre todo a través de las redes sociales.

Qué significa ALV para los jóvenes

Las siglas 'ALV' son un ejemplo. En México, Perú, Venzuela, Colombia, Chile y Argentina es muy habitual que en el registro coloquial se utilice la expresión “A la verga” para manifestar una disconformidad.

Gracias a las redes sociales, y sobre todo al whatsapp, esta expresión se ha hecho viral y cada vez es más común que en las conversaciones de este chat online aparezcan estas siglas. Lo que ocurre es que se han hecho tan populares que los jóvenes las utilizan en todas sus comunicaciones. Entre sus grupos de amigos y también en sus conversaciones con grupos de adultos.

Sin embargo, muchas de las personas que no consumen contenido latinoamericano, ni están tan al día de la jerga juvenil, no tienen constancia del verdadero significado de las siglas 'ALV' y le han buscado uno propio de acuerdo con sus creencias.

Qué sentido le han dado los adultos a las siglas ALV

Ya pasó con ‘XD’ -dos letras que se limitaba a simular unos ojos achinados y una amplia sonrisa-. El uso generalizado de esta combinación se utilizaba en lugar de un emoticono, pero muchas personas ajenas a las nuevas tecnologías le dieron el significado de "Por Dios".

Alguna cosa similar ha ocurrido con ‘ALV’. Los adultos han llegado a la conclusión que estas siglas corresponden a la abreviatura de la frase “Amo la vida”, mientras que otros creen que corresponde a una manera de decir “I Love You” y transcribirlo de un modo similar a como se pronunciaría fonéticamente ‘Ai lovi u’ -que en español se traduciría como “Te quiero” o “Te amo”-.

Nada más lejos de la realidad. Ninguna de las dos explicaciones se asemejan a la verdad, dado que el verdadero significado es demostrar que algo te ha molestado y que no te importa nada.