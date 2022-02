Las tecnologías ya están totalmente establecidas en nuestras vidas. Son pocos los que no disponen de un smartphone y un perfil en redes sociales. Pero cuando llega el momento de permitirle a nuestros hijos su acceso, nos entran las dudas y las inseguridades.

En la adolescencia

Según los expertos, se recomienda darles acceso pasados los 14-15 años. Esto se debe a que en esa etapa, los niños se introducen en la adolescencia, periodo en el cual empiezan a responsabilizarse mucho más de sus actos.

De todas formas, no se trata de un consenso absoluto. Diana C. Jiménez (@infanciaenpositivo) apunta que, actualmente, son muchos los profesionales que recomiendan darlo antes de los 15, ya que “a esas edades es más difícil poner límites o normas que no quieran seguir”.

Es cierto que el teléfono móvil nos permite estar en contacto constante con nuestro entorno y por ello, es fácil controlar a nuestros hijos. De todas formas, no todos los niños están preparados para afrontar los riesgos derivados de la exposición en la red.

La educación digital

Algo fundamental es enseñar bien a nuestros pequeños para que entiendan las consecuencias que pueden derivarse de su actividad en el entorno digital. Deben saber que exponer su persona y su vida privada en estas tecnologías y plataformas puede llegar a ser muy peligroso.

“Hay que hacer supervisión y formación previa: si nuestra idea es dar un móvil a los 15 años y no hacer ningún tipo de trabajo previo con nuestros hijos, es similar a darlo con 9 años el día de su comunión” afirma Jiménez. El teléfono móvil no debe ser entendido como un elemento más con el que jugar, por ello debemos concienciarles de lo que comporta.

Las redes sociales

A día de hoy, son una de las vías comunicativas más usadas por los adolescentes. De todas formas, pueden ser muy dañinas dependiendo del uso que se ejerza. La psicóloga apunta a que los genitores deben tener clara tanto la utilidad, la finalidad y el objetivo de estas.

Además, resulta importante no ver las limitaciones que se impongan como “herramientas educativas”, ya que si ante un mal comportamiento de nuestro hijo le respondemos con la advertencia de quitarle el móvil, podremos llegar a generar un conflicto.

El control parental

La supervisión es algo fundamental, tenemos que tener en cuenta que aunque nos pidan un poco de independencia, no dejan de ser menores a nuestro cargo. De todas formas, debemos saber cómo ejercer una buena protección.

Existen múltiples herramientas que permiten limitar el acceso a contenidos y funciones, pero según apunta Jiménez, el mejor método de control es la comunicación con tus hijos. De esta forma, supervisaremos su actividad en un ambiente donde primará la confianza.

Aunque hay recomendaciones, siempre se tratará de “una decisión personal en la que influyen los valores de cada familia'', según constata la experta. Así pues, nuestra forma de pensar puede hacer variar la edad en la que les demos acceso a esta tecnología.

