Después de las red y las green, llegan las beige flags: esto es lo que significa este concepto viral en TikTok

Hoy en día ya es norma general que los padres y madres no entiendan la mitad de palabras que sus hijos sueltan por la boca a lo largo de día. Entre que se mezclan idiomas y que son conceptos muy recientes, es fácil que los jóvenes hagan perder la cabeza a sus padres en casa.

Además, la mayoría de estos nuevos palabros se aprenden y popularizan a través de las redes sociales. Los jóvenes estamos conectados casi las 24 horas del día a las redes sociales y es inevitable absorber conceptos en tendencia de cada momento, sobre todo a través de TikTok, la red social con más viralidad.

Tik Tok | Freepik

En este artículo te presentamos el nuevo concepto de moda: las beige flags. Te contamos qué significa y cuándo se usa para que puedas tener una conversación fluida con tus hijos sin perderte de por medias.

¿Qué son las beige flags?

Las beige flags es un nuevo color de banderas que ha aparecido después de las rojas y las verdes. Las beige, podríamos decir que están en un punto intermedio entre las otras dos. "No es algo bueno ni algo malo de tu pareja, es un dato random que a ti te deja descolocado", explica la influencer Natalia Palacios.

Mara Mariño lo define como "algo que no es especialmente problemático, pero está ahí". Algún ejemplo que nos da es: "Conducir despacio, preferir escribir en papel que en el móvil, que les encanten los crocs o que sean fans de ir al supermercado". Ella lo describe como "una serie de cosas que por norma general se consideran aburridas o poco guays".

Natalia Palacios nos da algún ejemplo más, de manera personal y que ella ha vivido con su prometido e influencer Carlos García: "Un amigo suyo se ha casado, ¿cuánto le ha costado la boda? No lo sé, no lo he preguntado. Despiden a un amigo suyo, ¿por qué le han despedido? No lo sé, no he preguntado. No pregunta absolutamente nada".

La influencer malagueña concluye con que "hay que tener un poquito de picardía, un poquito de curiosidad".

Repaso de las red flags, las más populares

La expresión red flag, traducida literalmente como bandera roja, es un término que se utiliza para indicar una señal de alerta o de advertencia sobre una persona, situación o comportamiento que puede ser problemático, tóxico o peligroso.

Bandera roja | Freepik

Aunque se puede aplicar en muchos ámbitos, como en el trabajo, las amistades o la familia, cuando más se suele utilizar es en contextos de relaciones personales o sentimentales. Por ejemplo:

Alguien que no respeta tus límites: red flag.

Alguien que habla mal de tus amistades: red flag.

Alguien que es celoso y controlador: red flag.

Se ha entendido, ¿no? La creadora de contenido Sara Cisneros lo describe como "algo que va en contra de ti, de tus valores, de tus principios, de lo que te han enseñado y de lo que tú sientes. Que te hace sentirte mal, ya sea tanto con la otra persona o contigo misma. En resumen, que pone en riesgo tu paz mental".

Y las green flags…

Las green flags o banderas verdes, son todo lo contrario a las red flags: son señales positivas que indican que una persona, situación o relación es sana, segura y que vale la pena.

También suelen aparecer en contextos de relaciones sentimentales o de amistad, pero pueden aplicarse en muchos ámbitos. Algunas green flags son:

Saber que puedes hablar abiertamente y sentirte escuchada.

Asumir responsabilidades y pedir perdón si es necesario.

Recibir apoyo en tus proyectos y decisiones.

Tener una comunicación clara y honesta.

Bandera verde | Freepik

Básicamente, una green flag es un comportamiento o una actitud que demuestra madurez emocional, empatía y respeto por alguien.

Ahora ya sabes cuál es el significado de todas las banderas que existen, así que estás más que preparada para introducir estos conceptos en las conversaciones con los más jóvenes de la casa.