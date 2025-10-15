¿Descongelas la comida a temperatura ambiente? Este error arruina los alimentos (y sus nutrientes)

Por sí solo, el hecho de descongelar la comida no destruye las vitaminas ni los minerales. Lo que sí marca la diferencia es cómo y dónde se descongelan los alimentos. Si no se hace bien, el proceso de descongelación puede echar a perder parte de los nutrientes, por tanto, olvídate de dejar la carne o el pescado en la encimera para que se descongele más rápido o, peor aún, al sol.

Este mal hábito puede activar las bacterias que estaban dormidas con el frío, debido a que, a temperatura ambiente, los microorganismos se multiplican en cuestión de minutos, y la comida puede dejar de ser segura, aunque parezca estar en buen estado.

La mejor forma de hacerlo es dentro de la nevera, para que cambie de temperatura poco a poco. El frío controlado permite que los alimentos recuperen su textura sin que las bacterias tengan oportunidad de crecer. Pero si tienes prisa, también puedes usar la función de descongelar en el microondas, o cocinar directamente el alimento si vas a consumirlo al momento.

Contenido de un congelador | iStock

¿Y qué pasa con los nutrientes? Durante la descongelación, las vitaminas más delicadas, como la C y algunas del grupo B, pueden perderse si el alimento se expone demasiado tiempo al calor o al aire libre. En cambio, las proteínas, los minerales y las vitaminas A y D suelen mantenerse en muy buen estado si el proceso se hace de manera adecuada.

Así que, si pensabas que el congelador era el motivo por el tus alimentos no conservaban bien su sabor y textura original, ahora ya sabes que el error no está en congelar la comida, sino en cómo se descongela, que además afecta a su valor nutricional. Dale tiempo hasta que se descongele correctamente y tu salud te lo agradecerá.