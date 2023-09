¿Tus filetes tienen mala pinta tras descongelarse? Qué es la carne quemada por frío

Seguramente en alguna ocasión has notado que la carne que has sacado del congelador no tiene buen aspecto. Pero, ¿cómo puede ser cuando la metí para congelar estaba perfecta? En este artículo te contamos qué significa que la carne se ha quemado por el frío.

El frío también genera quemaduras, y es lo que sucede a la carne cuando la guardamos en el congelador sin estar perfectamente envasada. Cuando está expuesta de forma directa al frío, parte de los líquidos se resecan y cristalizan, y la carne adquiere esa apariencia como seca o con manchas marrones.

Evitar las quemaduras por frío es muy sencillo. Para evitar que el aire del congelador entre en contacto con los alimentos, es mejor asegurarse y usar dos capas a la hora de guardar comida en el congelador. Una bolsa, film transparente o un tupper puede no ser suficiente, así que haz una combinación de dos capas para que la carne no se queme. Además, debemos evitar que el congelador esté demasiado lleno, ya que el aire no circulará correctamente.

Estas quemaduras provocan que los alimentos cambien su color, pero eso no significa que siempre estén en mal estado, aunque si lo ves así casi que es mejor evitar su consumo para no jugártela.