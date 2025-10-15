Julián Porras-Figueroa, sobre el conflicto entre su mujer, Olivia de Borbón, y su hermano: "Quiero ser educado"

El pasado 20 de mayo fallecía Francisco de Paula de Borbón y Escasany, V duque de Sevilla. Un triste fallecimiento que golpeaba a la familia tan solo diez días después de la muerte del hermano del duque de Sevilla, Alfonso.

Una muerte que confirmaba su yerno, Julián Porras-Figueroa, que fue quien lo comunicó a través de un mensaje en redes sociales. Y poco después, su hija, Olivia de Borbón, publicaba un emotivo escrito despidiéndose de su padre.

Olivia de Borbón, junto a su padre Francisco de Borbón y Escasany el 10 de mayo | Gtres

Tras el fallecimiento del duque de Sevilla, a principios de julio, salía a la luz que Olivia de Borbón Von Hardenberg daba un paso al frente y reclamaba oficialmente el título nobiliario de su padre.

Una decisión por su parte que parece que ha abierto una gran brecha en la relación con su hermano, Francisco de Borbón. Un conflicto sobre el que, siempre muy atento con la prensa, este martes se pronunciaba Julián Porras-Figueroa durante su participación en la presentación de la Feria de Mayo de Madrid, aunque de momento sin entrar en detalles de lo que ocurre en la familia: "No te quepa la menor duda que algún día hablaré y me pongo un poco serio porque ya llegan cosas que cansan un poco, ¿me entiendes? Al final son cosas de Olivia, de su familia, de sus derechos y yo ahí ni pincho ni corto. Ella ha pedido lo que ella considera y que la ley le ampara y es que no te puedo decir más allá porque no lo sé. Entonces es lo que te puedo decir", expresaba mostrándose cansado de que cada vez que acude a un evento le pregunten por ello.

Julián Porras-Figueroa, en un evento en Madrid | Gtres

Lo que sí ha querido dejar claro el marido de Olivia de Borbón es que cuenta con todo su apoyo: "Yo lo único que te puedo decir es que mi mujer tiene el máximo apoyo mío, que es una persona buena persona y desgraciadamente no está muy bien rodeada a veces, no estamos rodeados de buenas personas, es lo que te puedo decir, pero ella lo es".