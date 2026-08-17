¿Desbordada durante el posparto? Lo que dicen los expertos sobre las preocupaciones más habituales

Traer un bebé al mundo es una etapa preciosa, pero no nos engañemos: también puede ser abrumadora. Entre el cansancio acumulado y el mar de consejos contradictorios, es completamente normal sentir que no llegas a todo. De hecho, el 54% de las madres afirma sentirse desbordada durante el posparto, según el estudio sociológico No eres menos madre, realizado por el Club de Malasmadres y Danone.

El informe revela además otros datos muy representativos del sentir general en las familias: el 60% de las mujeres admite ser demasiado exigente consigo misma en la crianza de sus hijos, y un 51% confiesa haberse sentido juzgada o cuestionada al tomar decisiones tan personales como elegir entre la lactancia materna o la de fórmula.

Ante esta presión, contar con información fiable y apoyo experto es clave para soltar la culpa y ganar tranquilidad. Te contamos algunas claves que revelan los expertos de este estudio.

Madre preocupada con su bebé | iStock

La alimentación

Pensar en qué y cómo come el bebé se convierte rápidamente en la principal carga mental diaria para el 70% de las familias.

Aunque la inmensa mayoría de las madres en España (un 98%) decide optar por la lactancia materna, la realidad no siempre es fácil. Problemas como la mastitis o las grietas son la causa principal de abandono prematuro, lo que demuestra la importancia de contar con asesoramiento desde los primeros días.

¿Y qué pasa cuando empieza la comida sólida? La dietista materno-infantil Nuria Moreno, del Consejo de Expertos de Juntos Siendo Padres de Almiclub, aconseja rebajar la tensión: "Cada niño tiene su ritmo. Lo más importante es acompañarlo con calma, ofrecerle variedad y confiar en que, poco a poco, aprenderá a comer".

Madre alimentando a su bebé | Magnific

El sueño

El descanso es el otro gran reto de la maternidad. Sin embargo, abordar el sueño infantil no significa buscar recetas mágicas. Como explica la enfermera pediátrica Ainhoa Baucells, el objetivo de pedir ayuda no es lograr que un bebé duerma 12 horas seguidas, sino "que los padres dejen de sentirse perdidos, entiendan qué necesita su hijo y dispongan de herramientas para actuar con tranquilidad y criterio".

Madre con su bebé en la cama | Magnific

Los primeros 1.000 días importan

Desde la gestación hasta los dos años de vida (los conocidos como los primeros 1.000 días), se sientan las bases de la salud futura del bebé. Por eso, prepararse antes del parto y acudir a fuentes con evidencia científica ayuda a resolver dudas a tiempo y a vivir esta experiencia tan transformadora con la seguridad de que todo va a salir bien.