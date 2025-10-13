¿Merece la pena comprar la tabla de pilates viral? Análisis y propuestas alternativas de Amazon

Una tabla de pilates que ronda los 70 euros inunda las redes sociales y, como experto en ciencias del deporte, te cuento si es capaz de sustituir provisionalmente al gimnasio, y cómo de efectivos son los ejercicios que se realizan en ella.

En el mundo del fitness, aparecen constantemente nuevos métodos o herramientas de entrenamiento. Antes de decantarte por ellos, es importante tener claro si lo que nos venden cubre nuestras expectativas y necesidades.

Uno los materiales de entrenamiento que recientemente se ha puesto de moda es tabla de pilates para casa. Tal vez te hayas encontrado con ella en Instagram o TikTok y te haya surgido la curiosidad sobre cómo funciona y cuánto de efectivo resulta su uso.

¿El aparato para hacer pilates en casa funciona?

Lo primero que puedo decirte sobre esta tabla es que el nombre no se ajusta a las expectativas que podemos esperar. Está compuesta por dos tubos elásticos integrados, dos agarres y dos apoyos deslizables. Todos estos elementos, bien utilizados, pueden servir para la práctica de diferentes ejercicios, pero si decidimos comprarlo es importante saber que no es un material para hacer pilates.

Por su puesto, parte de los elementos que la componen servirían para realizar algún ejercicio de pilates, pero su distribución no es la óptima para este tipo de entrenamiento. Son mucho más recomendables, en todo caso, elementos más tradicionales como el aro de pilates, el fitball o las bandas elásticas.

El pilates tiene la fama de ser recomendable para casi todo tipo de personas, y resulta una buena opción para quienes quieren practicar ejercicio sin mucho esfuerzo. Pero si de verdad quieres hacer pilates, existen alternativas más recomendables.

¿Sirve para entrenar el abdomen?

Se pueden entrenar los músculos abdominales con un ejercicio muy intenso, similar al roll out. El ejercicio que pretende imitar requiere utilizar un material que deslice, por lo que sería más que suficiente, por ejemplo, una rueda abdominal, también conocida como ab wheel.

El material en cuestión dispone de 2 agarres deslizables, que sin duda nos permiten completar este ejercicio de forma muy eficaz. De hecho, cuenta también con apoyos para ejecutar movimientos deslizantes con los pies.

Probablemente, nos estemos refiriendo al mejor ejercicio de la tabla, por la facilidad para deslizarte, y por tratarse de una superficie no rugosa, que facilita el movimiento.

¿Sirve para entrenar la fuerza?

La tabla viral dispone únicamente de los dos tubos elásticos, que de hecho cuentan con un solo nivel de intensidad, lo cual no es una buena noticia.

Imagina que debes entrenar tan sólo con dos mancuernas de un kilo cada una para todos los grupos musculares o, peor aún, que son mancuernas de 20 kilos y no existe otra opción. En ese caso, algunos ejercicios podrías hacerlos muy bien, otros te costarían un poco más y un grupo de ellos sería imposible de realizar. En resumen: los tubos elásticos de una única intensidad reducen opciones y no los recomiendo en general.

A eso se le suma que tienen una posición fija, por lo que estarás obligado a adaptarte a ella, y quedará desplazada cualquiera de tus necesidades.

¿La tabla viral de pilates es cómoda para viajar?

Sus medidas son 112 centímetros de largo y 40 centímetros de ancho. Se puede plegar a lo largo, de modo que el tamaño en la zona que más ocupa caiga hasta los 50-60 centímetros, lo que a simple vista no parece mucho espacio. Eso sí, ten en cuenta que es una estructura rígida a la hora de decidir dónde guardarlo.

¿Un experto en deporte recomienda la tabla viral?

Analizando todo, nos hallaríamos ante un material con precio alto y voluminoso para las opciones que ofrece. Existen alternativas que nos permiten llevar a cabo múltiples ejercicios, a precio más económico y mucho cómodo incluso para llevar de viaje o almacenarlo en casa.

Materiales de Amazon para hacer deporte en casa o cuando estás de viaje

Tubos elásticos: Por un precio bajo, podemos comprar este material de Amazon con gran variedad de intensidades, y con la posibilidad de anclarlo en cualquier puerta de nuestra propia casa. Tiene la ventaja evidente de que nos permiten ejercitar todos los grupos musculares.

Rueda abdominal: Uno de los ejercicios más útiles de la plataforma también se puede practicar con este material, que además es muy económico. Se trata de esta rueda que puedes comprar en Amazon .

Material deslizante: Normalmente, salvo que te asesore un entrenador personal, no se suelen hacer ejercicios que requieran deslizar los pies por el suelo. No sería ningún drama carecer de esta variante. Si aun así quieres disponer de ella, para hacerlo hay opciones desde 8 euros. Entre ellas, los discos deslizantes como estos de Amazon.

Con unos 35 euros en total aproximadamente tenemos a nuestra disposición un kit muy completo para entrenar todos los grupos musculares y con una intensidad acorde a cada uno de ellos. Además, cada uno de estos elementos ocupa muy poco espacio, tanto para realizar el ejercicio como para guardarlo o llevárnoslo de viaje.