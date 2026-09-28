Signos del zodiaco que chocan entre ellos: ¿por qué algunas combinaciones cuestan más?

Hay personas con las que todo fluye desde el principio y otras con las que, aunque lo intentamos, no hay manera de conectar. Desde la astrología esto puede explicarse, en parte, por la forma tan distinta en la que cada signo expresa su energía.

No significa que dos signos determinados estén destinados a llevarse mal siempre. De hecho, para hablar de compatibilidad de verdad tendríamos que mirar la carta astral completa. Pero sí existen combinaciones donde las necesidades, el ritmo o la manera de reaccionar son bastante diferentes, y eso puede generar más fricción.

Pareja discutiendo | Unsplash

Aries y Cáncer: dos maneras muy distintas de reaccionar

Aries es un signo de fuego y además cardinal. Su forma natural de actuar es rápida, directa y bastante impulsiva. Necesita moverse, resolver y decir lo que piensa sin darle demasiadas vueltas. Cáncer también es cardinal, pero pertenece al elemento agua. Aquí la respuesta es mucho más emocional, protectora y sensible. Antes de actuar necesita sentir, valorar el ambiente y entender cómo le afecta personalmente lo que está ocurriendo.

Por eso pueden chocar. Aries tiende a reaccionar hacia fuera y Cáncer hacia dentro. Uno puede querer solucionar el problema en cinco minutos y el otro necesitar tiempo para procesar lo que ha sentido. Cuando no se comprenden estos ritmos, Aries puede percibir a Cáncer como demasiado susceptible y Cáncer vivir la intensidad de Aries como algo brusco.

Tauro y Acuario: cuando dos signos fijos quieren cosas diferentes

Esta combinación tiene algo muy particular: Tauro y Acuario son signos fijos. Eso significa que ambos pueden tener muchísima constancia, pero también bastante dificultad para ceder cuando tienen clara una postura.

Tauro, como signo de tierra, necesita estabilidad, seguridad y cierta continuidad. Le gusta saber qué puede esperar y sentirse tranquilo dentro de unas estructuras conocidas. Acuario, en cambio, es un signo de aire que necesita libertad mental, independencia y espacio para hacer las cosas de una manera diferente. Aunque también puede ser muy firme en sus ideas, suele sentirse más cómodo rompiendo con lo establecido que manteniéndolo simplemente porque siempre se ha hecho así.

Aquí el conflicto no está tanto en quién tiene razón, sino en qué necesita cada uno para sentirse bien. Tauro puede interpretar los cambios de Acuario como inestabilidad, mientras que Acuario puede sentir que Tauro se aferra demasiado a lo conocido.

Hombre haciendo parkour | Magnific

Géminis y Virgo: el mismo regente, pero una expresión muy diferente

Géminis y Virgo comparten regente: Mercurio. Y precisamente por eso esta combinación es muy interesante, porque los dos tienen una relación muy fuerte con la mente, la información y la comunicación, pero no utilizan esa energía de la misma manera.

Géminis es aire mutable. Necesita variedad, estímulos, movimiento y libertad para cambiar de opinión. Su mente funciona rápido y muchas veces aprende probando, hablando o saltando de una idea a otra. Y Virgo también es mutable, pero pertenece a la tierra. Su Mercurio necesita ordenar, analizar, clasificar y encontrar una utilidad práctica a la información. Antes de dar algo por bueno, suele revisarlo bastante más.

Así que pueden entenderse muchísimo a nivel mental y, al mismo tiempo, desesperarse mutuamente. Géminis puede sentir que Virgo analiza demasiado y Virgo que Géminis deja demasiadas cosas en el aire.

Entonces, ¿estos signos son incompatibles?

No. Y esto es importante dejarlo claro. El signo solar nos da información, pero nunca explica por completo una relación. La Luna, Venus, Marte, el Ascendente y los aspectos entre ambas cartas pueden cambiar muchísimo la dinámica entre dos personas.