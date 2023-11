¿Puede una sartén evitar que pierdas peso? Descubre el impacto de los antiadherentes en tu salud

En la búsqueda constante de un estilo de vida saludable, es común que prestemos atención a nuestra dieta y hábitos de ejercicio, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en cómo tu elección de utensilios de cocina podría afectar tu peso y salud en general? La psiconeuroinmunóloga y creadora de contenido Blanca Gómez, con más de 97 mil seguidores en su perfil de Instagram @blancagomez_lifestyle, advierte sobre los peligros de las sartenes antiadherentes y su impacto en el proceso de pérdida de peso.

Peligros de usar sartenes antiadherentes

Las sartenes antiadherentes, conocidas por su revestimiento de teflón, contienen una sustancia química llamada politetrafluoroetileno (PTFE), derivado del ácido perfluorooctanoico (PFOA). ¿Por qué deberíamos preocuparnos por esto? Según estudios, el PFOA ha sido vinculado a problemas como:

Infertilidad masculina.

Dificultades para concebir.

Niveles elevados de colesterol.

Trastornos de la tiroides.

Uno de los estudios que Blanca Gómez destaca en su perfil es Perfluoroalkyl substances and changes in body weight and resting metabolic rate in response to weight-loss diets: A prospective study publicado en PLoS Medicine en 2018. Texto que revela que las mujeres que acumulan mayores cantidades de estos tóxicos tienden a perder peso. "¡Fenomenal!", pensarás, pero, lamentablemente, también indica que lo recuperan rápidamente debido a una caída significativa en su metabolismo. Es decir, se vuelve más lento.

¿Qué ocurre cuando el metabolismo cae?

"¿Alguna vez has experimentado esa sensación de fatiga extrema y mayor sensación de frío al comenzar una dieta?", pregunta Blanca Gómez, esto podría ser una señal de que tu metabolismo está quemando menos calorías y afectando negativamente a tu tiroides. El estudio respalda esta idea, mostrando cómo la presencia de PFOA en el cuerpo puede contribuir a un metabolismo más lento, haciendo que la pérdida de peso sea más difícil de mantener.

"Este tipo de tóxico, si tu cuerpo no lo puede eliminar, lo almacena en tu grasa. Y cuando intentas perder peso, lo liberas de nuevo a la sangre… Pero eso a tu cuerpo no le gusta, porque nota que liberas tóxicos y, por tanto, se protege de la perdida de peso", apunta la psiconeuroinmunóloga.

Cambia de sartén y mejora tu metabolismo

Blanca Gómez enfatiza la importancia de tomar medidas para evitar la exposición a estos tóxicos y propone "darle un sartenazo a los antiadherentes" como una forma de mejorar la salud y el metabolismo. Optar por utensilios de cocina alternativos, como acero inoxidable o hierro fundido, puede ser una elección más saludable para evitar la ingestión de sustancias químicas dañinas mientras buscas mantener o perder peso de manera efectiva.