¿Deporte solo el fin de semana? Tranquilidad, no lo estás haciendo del todo mal

Madrugar, trabajar, hacer la comida, comprar... El día a día entre semana es agotador, y organizarse para hacer deporte a veces es complicado. Si eres de las personas que aprovecha solamente el fin de semana para entrenar, no te sientas mal. También tiene muchos beneficios.

¿Qué es el weekend warrior?

Un estudio publicado en la revista Nature Aging se centró en analizar a personas que no hacían ejercicio, personas que lo hacían entre semana, y aquellos que lo hacían en fin de semana. El objetivo era comprobar si ser un "weekend warrior" (guerreros y guerreras de fin de semana) tiene sentido. ¡Y vaya si lo tiene!

Se denominan "weekend warrior" aquellas personas que hacen ejercicio con una intensidad media o alta 1 o 2 días a la semana. Esa actividad suele coincidir, normalmente por una cuestión organizativa y de tiempo libre, con el fin de semana.

La salud mental mejora con el deporte

En dicho estudio concluyeron que quienes hacen ejercicio, independientemente de que sea entre semana o en fin de semana, obtienen beneficios en salud mental y cerebral. De hecho, el grupo "weekend warrior" tiene, comparado con el grupo que no hace ejercicio, menor riesgo de padecer todo esto:

Párkinson: Un 45% menos de riesgo.

Depresión: 40% menos.

Ansiedad: 37% menos.

Demencia: 26% menos.

Accidente cerebrovascular: 21% menos.

Mujer haciendo deporte | Pexels

Por lo tanto, no deberías sentirte mal por no poder entrenar entre semana, porque los beneficios que estás obteniendo en salud mental son mejor que buenos. De hecho, son muy similares a los que consiguen el grupo de personas que sí entrena a lo largo de la semana.

Cuando hacemos ejercicio, solemos empezar por un objetivo relacionado con mejorar el físico, ya sea por estética o por la salud de nuestro organismo. No solemos reparar en el aporte para nuestra salud mental, tan importante como la física.

Mejorar el estado físico con el deporte, sea cuando sea que lo practiques

El estudio al que hacemos referencia no se centra en los beneficios de la salud física, pero vamos a analizar si ser "weekend warrior" también mejora el estado físico. Para ello, acudimos a las recomendaciones de ejercicio de la Organización Mundial de la Salud: Ejercicio aeróbico de intensidad media 150-300 minutos a la semana, o 75-150 minutos a la semana de intensidad alta.

Este tiempo requiere un esfuerzo extra cuando se concentra en dos días, ya que resulta necesario completar 1 hora y 15 minutos cada día de ejercicio aeróbico de intensidad media, o 40 minutos cada día de intensidad alta. Esto significa que el mínimo de ejercicio para conseguir beneficios físicos es alcanzable.

Aún así, mi consejo si entrenas dos días a la semana es que uno de ellos lo dediques a hacer ejercicios de fuerza. Además de ser aconsejados también por la OMS, son fundamentales para una buena salud ósea y muscular.

Mujer haciendo deporte en el gimnasio | Pexels

¿Y si no alcanzásemos ese tiempo de entrenamiento aeróbico? No pasaría nada. No te obsesiones con esos tiempos, porque son una guía. De hecho, hagas el tiempo que hagas estarás aportando salud a tu vida. La peor decisión sería el sedentarismo y encontrar excusas para no moverse nada. Todo ejercicio que supere la nada va a ser muy positivo.

Tanto es así que el propio organismo internacional explicita que "cualquier movimiento cuenta para mejorar la salud". Más aún si éstos te hacen disfrutar de la actividad y del ejercicio.

En resumen, aprovecha cada minuto que tengas para hacer ejercicio, sea entre semana o en fin de semana. Si eres una "weekend warrior", continúa disfrutando de la actividad los fines de semana y, cuando puedas, suma más entre semana.