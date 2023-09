¿Debo contar contar a familiares y amigos que busco quedarme embarazada?

En el segundo capítulo de la serie 'Qué esperar cuando estás buscando' hablamos con Ana Brito (@elshowdebriten), María Castro (@maria_castro_jato) y Estefanía Unzu (@verdeliss) sobre el papel de las amigas y los familiares en la planificación del embarazo.

Cuando tomamos la decisión de quedarnos embarazadas, ¿debemos hablarlo con nuestro entorno? ¿Con quién? ¿Es mejor mantenerlo en secreto y que quede solo en pareja? ¿Pedimos consejo a nuestros familiares y amigos más cercanos? Compartimos experiencias de la mano de Femibion:

¿Lo cuento o no? ¿Cuándo debo hacerlo?

Queramos o no, el entorno acaba jugando un papel relevante en la planificación del embarazo, pero, como como apunta Ana Brito, cada futura madre es un mundo: “Cuando ya entras en una edad en la que todo el mundo se plantea este tipo de cosas, te das cuenta de que cada una lleva la maternidad de una manera muy diferente. Por ejemplo, un día una amiga sacó su cajita de Femibion 1 del bolso como si nada, porque ella ya estaba en ese momento de planificar el embarazo y empezar a tomar ácido fólico. Ahí nos dimos cuenta de que cada una estaba en un momento diferente, viviendo esa planificación de otra manera”.

María Castro prefirió esperar para hablar de la planificación de su primer embarazo: “En el momento no dije nada porque tenía esa presión social de la que hablábamos en otros capítulos y esa presión personal de no saber si iba a ser capaz de quedarme embarazada. Entonces, en lugar de tomarme mi Femibion, coger la caja, abrirla y tomarme la pastilla delante de mis amigas, pues abría el bolso como a escondidas, me tomaba la pastilla y seguía con mi vida. Hay una desconfianza y un juicio previo que no debería estar, porque hace que el proceso sea más oculto y siniestro en lugar de ser un secreto bonito”.

“Me quedé embarazada con 19 años y no conocía a mis suegros. Esperé hasta el 5º-6º mes de embarazo para conocer a los padres de Aritz y me presenté con mi súper bombo”

El primer embarazo de Verdeliss tuvo su miga: “Con mi primer hijo, el sentimiento era de vergüenza a la hora de ir a la farmacia a comprar la prueba, vergüenza incluso a la hora de contárselo a mi pareja. Me quedé embarazada con 19 años y no conocía a mis suegros. Me había independizado con mi pareja y toda la familia se rebeló porque nos íbamos a Madrid los dos. Esperé hasta el 5º-6º mes de embarazo para conocer a los padres de Aritz y me presenté con mi súper bombo”.

La importancia de la familia

María castro ha recordado cómo vivió el momento en el que le comunicó a su familia que estaba embarazada: “Tengo familia en Valencia, la de mi marido, y en Galicia, la mía. Nos juntamos en el centro, hicimos una comida y nos trajimos a mis suegros y a mis padres. Pusimos en los platos un boleto de lotería y las ecografías al revés, y pusimos ‘por si acaso el niño o niña no viene con un pan debajo del brazo’. Luego empezó la celebración, abrimos el champán y demás”.

“Mi hermana mayor fue la que me contó la importancia de tomar Femibion 1 desde antes de quedarme embarazada”

En el caso de María, su mayor consejera fue su hermana mayor: “Me contó la importancia de tomar Femibion 1 desde antes de quedarte embarazada, que es algo que muy pocas mujeres saben, pero que recomienda la Organización Mundial de la Salud1. Como además tiene Metafolin® que no necesita ser metabolizado para ser absorbido por el cuerpo de la mujer *, te quedas más tranquila sabiendo que estás contribuyendo a que todo salga bien. Ahora dejamos a la naturaleza que decida”.

Dar consejos: ¿una ayuda o un agobio?

Las amigas pueden ser una fuente muy importante de información durante la planificación del embarazo. Nada más valioso que la experiencia de alguien cercano que ha pasado por el mismo proceso. Verdeliss ha hecho hincapié en este punto: “Me parece súper importante visibilizar que existe por ejemplo el método sintotérmico: que nuestro cuerpo puede enviar señales para detectar los días pico de fertilidad con el moco cervical, la toma de temperatura, la altura del cuello uterino... Esto nos va a dar pistas de cuándo es el mejor día para tener las relaciones. Cuando hablamos de ácido fólico, por ejemplo, hay diferentes formas de folato, y dices, ‘yo quiero optar por la mejor’. Femibion 1 tiene Metafolin®, es decir, un folato biodisponible que no necesita ser metabolizado para ser absorbido*”. Esto es importante porque 1 de cada 2 mujeres no metabolizan correctamente el ácido fólico2,3.

Femibion, un complemento alimenticio ideal antes, durante y después del embarazo | Femibion

Eso sí, la influencer ve como un error preguntar a las amigas por los síntomas: “Hay mujeres que a lo mejor sienten dolores premenstruales, tienen manchado de implantación... Y cuando no te sucede a ti, es súper agonizante. En ninguno de mis embarazos he notado síntomas en las dos primeras semanas. No es algo que les suceda a todas”.

“Tenemos que saber poner límites de hasta dónde aceptamos las opiniones”

Por su parte, Ana Brito ha añadido que, a la hora de dar consejos a una amiga que busca quedarse embarazada, no solo es importante qué le dices, sino cómo se lo dices: “A mí me ha pasado de tener amigas que dicen ‘lo que yo digo es así, y ya me puede decir tu médico lo que quieras’. Tú no sabes. Te has leído 8 artículos en internet y ya está. En ese sentido, tenemos que saber poner límites de hasta dónde aceptamos las opiniones. Tener también la valentía de decir ‘no me interesa tu opinión’. En mi caso, me encanta contarlo excesivamente tarde para que no te den la turra, porque todo el mundo tiene una opinión. Me parece que la única opinión que vale es la de la gente que quiero y la de mi médico”.

