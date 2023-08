Factores que influyen en tomar la decisión de quedarse embarazada

Ser madre es una experiencia única, pero tienes que estar segura para dar el paso. ¿Cómo saber que es el momento adecuado? De la mano de Femibion y sus invitadas a una interesante charla descubriremos las claves sobre la maternidad, el embarazo y aspectos importantes de los que no se habla tanto.

La creadora de contenidos Ana Brito (@elshowdebriten) dirige la conversación entre la mami-influencer Estefanía Unzu (@verdeliss), la actriz María Castro (@maria_castro_jato) y la periodista especializada en maternidad, María Machado.

¿Sabías que muchas mujeres no conocen que tienen que comenzar a tomar ácido fólico antes del embarazo? La OMS recomienda empezar con la suplementación antes de la concepción. Femibion es un complemento alimenticio ideal que aporta el ácido fólico necesario y favorece su absorción.

Femibion, un complemento alimenticio ideal antes, durante y después del embarazo | Femibion

En esta charla conoceremos los principales factores que las mujeres tienen en cuenta cuando deciden quedarse embarazadas y aprenderemos a afrontar ciertos miedos, preocupaciones o tabús desde la planificación del embarazo. ¡Dale al play y toma nota!

Factores que influyen al decidir que quieres quedarte embarazada

- Estabilidad: Ser madre implica un cambio importante en tu vida. Rutinas, aficiones, tu propio cuerpo… desde la concepción comenzarás una evolución física y mental.

Ana considera que uno de los factores más importantes por los que una mujer decide ser mamá es la estabilidad en todas sus áreas: personal, familiar y emocional, pero también profesional y económica.

Cuando cuentas con un entorno estable, te sientes más segura para tomar decisiones tan importantes como la de tener un bebé. Aunque Estefanía nos advierte desde su experiencia: ¡Nunca va a ser el momento perfecto!

- Encontrar la persona adecuada: María Castro cuenta la divertida anécdota para abordar el tema de la maternidad con su actual pareja: ¡Le preguntó en la primera cita si quería ser padre! Para dar el paso y planificar el embarazo, debes estar segura de que has encontrado a la persona adecuada con la que compartas este proyecto común con plena complicidad.

- La presión real: “¿Para cuándo el bebé?”, “¡Se te va a pasar el arroz!”, “Tienes que ir a por la parejita”. Seguro que has escuchado todas estas frases en más de una ocasión por parte de tu entorno cuando llevas mucho tiempo con tu pareja o llegas a cierta edad.

Aunque no hagas caso a este tipo de comentarios, la presión social por tener hijos te afecta a la hora de decidir que quieres ser mamá.

Verdeliss apunta que la presión social está estigmatizada a dos niños, la parejita de niño y niña.” Si tienes uno solo, lo miran mal. Está genial vivir sin presiones ni etiquetas”. ¿Para cuándo el bebé?

- Estar preparada física y emocionalmente: La maternidad es todo un reto, incluso desde antes de tener a tu peque. Para afrontar todos los desafíos de este proceso con tantos sentimientos y emociones, necesitarás estar preparada mentalmente, ya que no siempre sale todo a la primera como nos gustaría.

También es recomendable cuidar tu estado físico. Los ejercicios facilitarán la concepción y, durante el embarazo, te llenarán de energía y vitalidad.

Este proceso de preparación ayuda mucho a conseguir el objetivo de quedarse embarazada. Femibion 1 ayuda a cubrir la necesidad del ácido fólico antes de la concepción y a cuidarte durante todo el proceso.

- No crearse expectativas: Para disfrutar plenamente de tu embarazo es importante no idealizar el proceso de la maternidad. No debes crearte expectativas desde el momento en que comienzas a planificar el embarazo. Cada cuerpo y cada embarazo es un mundo distinto, por lo que tampoco se debe tomar a otras madres como referencia. Hay que asumir que, según cada periodo en el que te encuentres, se puede tardar más o menos en conseguir tu objetivo. ¡Paciencia, todo llega!

- Sentir el apoyo de tu entorno: Ríe, llora, pregunta tus dudas… No pasa nada por exteriorizar tus sentimientos o por no conseguir todo a la primera. Se deben normalizar las situaciones y superar tabús como hablar de depresión postparto.

Es súper importante que te sientas arropada por tu entorno más cercano. Tus familiares y amigos serán un apoyo fundamental para compartir contigo los mejores momentos de este proceso, y también para quitarle peso a tus preocupaciones o las situaciones complicadas.

Cuando consigas tu objetivo de quedarte encinta, no encontrarás nada más dulce que compartir con ellos la buena noticia. ¡Embarazada!