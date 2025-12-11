¿Tu ropa oscura ha perdido color? El truco casero para que vuelva a estar como el día que la compraste

No te sientas mal si has comprado hace poco unos pantalones oscuros y ya estas notando su deterioro. La ropa oscura se desgasta porque el colorante que tiene no está bien agarrado a la tela, por lo que al lavarla, el agua y el detergente harán que ese color vaya perdiendo fuerza. Es un problema que a mucha gente le ocurre, sobre todo si las prendas son low cost, ya que, el tejido es más débil y su tinte de baja calidad.

Ropa oscura | iStock

Como dice el dicho: "a veces lo barato sale caro". Aun así, tampoco tienes por qué gastar dinero en comprar de nuevo. Solo tener claro que tarde o temprano, sea la marca que sea, laropa pierde calidad. El uso diario de tus vaqueros favoritos, hará que la fricción, los lavados frecuentes con productos químicos o dejarlos secar demasiado tiempo al sol, desgasten las fibras. Y, aunque no sea un plato de buen gusto, hay solución para ello.

Necesitas unos ingredientes básicos de cocina, son el té negro, vinagre blanco y sal gorda, lo que va a hacer este remedio casero es fijar y oscurecer el color de la ropa, ideal para aquellas prendas que empiezan a verse apagadas. Y es que, los compuestos naturales del té (taninos), funcionan de pegamento natural, haciendo que el tinte de la ropa no se desprenda tan fácilmente. El vinagre, actuaría de fijador y la sal gruesa sirve como potenciador, actúan sobre las fibras para que retengan más el color.

Para llevar a cabo este proceso, solo necesitas preparar en un recipiente grande, una infusión de té negro, mezclado con dos tazas de vinagre y cinco cucharadas de sal. Deja reposar unos minutos y sumerge tu ropa durante un par de horas y asegúrate de que quede completamente cubierta. Después lávala en la lavadora utilizando un ciclo corto de agua fría y sécala a la sombra. Notarás como el color se intensifica.

¿Cómo recuperar el color de la ropa? | iStock

No utilices detergentes agresivos, ni dejes las prendas expuestas al sol, solo van a contribuir en su desgaste. Sigue añadiendo un poco de vinagre blanco encada lavado como si fuese un "antibiótico" hasta que vuelva a su forma original. Es mejor los lavados con agua fría y también puedes lavar las camisetas y pantalones del revés.