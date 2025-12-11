Problemas para dar el pecho: ¿es mejor acudir a una asesora de lactancia o a una matrona?

Tras el parto, el apoyo a la lactancia puede marcar la diferencia entre una experiencia satisfactoria o un camino lleno de frustración. Pero, ¿quién debe ofrecer ese apoyo? ¿Son tan necesarias las asesoras de lactancia? Te doy mi opinión sincera como matrona.

La importancia del acompañamiento durante la lactancia

La lactancia materna, aunque fisiológica, no siempre es intuitiva. La postura, el agarre, el manejo del dolor, la subida de la leche, la congestión mamaria, las dudas sobre si el bebé come suficiente… todo esto puede generar preocupación y afectar al establecimiento de la lactancia.

Los estudios nos muestran cómo el apoyo temprano y continuado aumenta las tasas de lactancia exclusiva y reduce el riesgo de abandono. No es solo cuestión de técnica: también es cuestión de seguridad, calma y apoyo emocional. Las madres necesitan profesionales que escuchen, expliquen y acompañen sin juicio.

Dar el pecho | Freepik

¿Qué es una asesora de lactancia?

Las asesoras de lactancia cumplen un papel importante en la comunidad: ofrecen información, acompañamiento y un espacio de apoyo muy valioso. La figura de la asesora de lactancia nació hace años dentro de los grupos de apoyo de madres: espacios seguros, creados para compartir experiencias reales, acompañar emocionalmente y ofrecer información basada en la experiencia.

Este apoyo entre iguales es valiosísimo: criar en tribu y escuchar a otras madres que han pasado por lo mismo ayuda a reducir la sensación de soledad y normaliza las luces y sobras de la lactancia y el posparto.

Con el tiempo, este acompañamiento informal se fue estructurando y muchas asesoras comenzaron a formarse, crear talleres y profesionalizar su labor. El problema que surgió de esto es que se puede confundir esta figura con la de un profesional sanitario especializado. Algunas mujeres acuden a ellas ante un problema, pensando que recibirán un abordaje clínico que necesitan, pero no siempre obtienen la atención necesaria para problemas complejos.

Mujer dando el pecho | Freepik

¿A quién acudir si tengo problemas con mi lactancia?

Depende de tu situación y lo que necesites. Las asesoras de lactancia pueden cumplir un papel de acompañamiento muy valioso: ofrecer apoyo emocional, acompañar sin juicio, crear comunidad y tribu, reforzar la confianza de la madre. Pero es importante recordar que no todas cuentan con la formación clínica necesaria para detectar o tratar problemas.

Si en tu lactancia existen dificultades como dolor, mal agarre, grietas, mastitis, producción o transferencia insuficiente de leche, dudas generales … por favor, acude a un profesional cualificado que, además de acompañarte emocionalmente y reforzar tu confianza para transitar esta nueva etapa, te dará las herramientas para tratar el problema. Estos profesionales son:

Matronas con formación en lactancia.

con formación en lactancia. Asesoras de lactancia u otros profesionales sanitarios IBCLC (Consultoras Certificadas Internacionalmente en Lactancia), que cuentan con una de las formaciones más completas.

El posparto es una de las etapas vitales más intensas, abrumadoras y transformadoras en la mujer, y ninguna debería recorrer ese camino sola y sin apoyo. Las matronas somos el profesional de referencia durante toda la maternidad, quienes acompañamos de manera integral durante el embarazo, el parto y el posparto, y contamos con la formación necesaria para detectar dificultades, plantear soluciones basadas en evidencia científica y ayudarte a ti y a tu bebé a disfrutar de una lactancia segura, cómoda y saludable.