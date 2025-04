¿Es mejor amortizar hipoteca o guardar el dinero en una cuenta de ahorro?

Las hipotecas son préstamos que generalmente son a largo plazo y que financian una cantidad relativamente elevada. Estos dos factores los convierten, en muchas ocasiones, en un instrumento que nos hará pagar muchos intereses a lo largo del tiempo.

Cuando contratamos un préstamo y nos informan del interés tenemos que entender que ese porcentaje se cobrará anualmente. Es decir, si contrato una hipoteca al 3%, pagaré cada año el 3% del importe que me quede aún pendiente por amortizar. Por eso, es conveniente tener un plan de posibles amortizaciones futuras para poder reducir la deuda y el plazo del préstamo, lo que supondrá una reducción en el pago de intereses.

Mujer calculando una hipoteca | Freepik

¿Es rentable amortizar en cualquier caso?

Lo primero a valorar es cuántos intereses estamos pagando. La mayor rentabilidad de amortización se consigue cuando existen 3 realidades:

1. Que debemos mucho dinero

2. Que aún nos quedan mucho plazo por pagar

3. Que además el interés de nuestro préstamo sea alto.

En una circunstancia así es muy probable que amortizar sea la mejor de las opciones, si nuestra economía doméstica nos lo permite. Sin embargo, si nos quedan pocos años pendientes y/o tenemos un interés muy bajito, es posible que amortizar no sea tan rentable.

¿De qué depende la rentabilidad para valorar si amortizar es la mejor opción?

Dependerá de la cantidad de intereses que estemos pagando cada mes en relación con lo que perdemos por amortizar el préstamo. Es decir, si al amortizar 5.000 € del préstamo voy a ahorrarme desembolsar 100 € en intereses, pero a cambio, pierdo la oportunidad de utilizar ese dinero para otra cosa, amortizar no sería tan rentable.

Hipoteca | Freepik

Quizás en estos casos será más conveniente invertir ese dinero en un depósito o un fondo de inversión que merezca la pena. O a lo mejor, si esos son todos mis ahorros, no sea buena idea descapitalizarse por completo para correr el riesgo de que suceda un imprevisto que me aboque a tener que pedir un préstamo que me va a costar mucho más dinero.

¿En qué momento es más rentable amortizar?

Los primeros años de la vida de un préstamo son aquellos en los que pagamos más intereses porque, como hemos dicho, el interés que se paga depende de la cantidad que aún debemos a la entidad financiera. Es por eso que los primeros años son los mejores para amortizar un préstamo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, aunque mucha gente querría hacerlo, amortizar al comienzo no es tan fácil, ya que los gastos de mudanza, reforma, entrada o muebles suelen limitar la capacidad de ahorro de muchas familias durante los primeros años.

Adicionalmente, como esos primeros años son los más rentables para que el cliente realice amortizaciones, muchas entidades aplican una comisión de amortización durante ese tiempo. De esta manera, muchos préstamos hipotecarios tienen una comisión por amortización anticipada relativamente alta durante los primeros cinco o diez años (para luego disminuir o incluso desaparecer), algo que tendremos que valorar si nos planteamos amortizar, para contemplar que esa amortización sigue siendo rentable.