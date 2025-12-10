¿Qué funciona de verdad cuando estás resfriado?

Con la llegada del invierno y los meses fríos, los cambios de temperatura bruscos están a la orden del día y, en consecuencia, los resfriados. Estos cambios pueden debilitar las defensas de las vías respiratorias, de tal manera que la nariz y la garganta se resecan y les cuesta más parar a los virus... Entonces aparecen los picores de garganta, una tos constante y la nariz se tapona. Cuando notas estos síntomas, quieres lanzarte a cualquier remedio con tal de que se vayan, pero no te aceleres e identifica cuáles son los más efectivos.

Resfriado | iStock

De toda la vida, lo más eficaz es lo básico y los especialistas lo tienen claro. Descansar bien permite que el cuerpo concentre toda su energía en combatir el virus, y beber muchos líquidos ayuda a mantener las mucosas hidratadas y a expulsar mejor la mucosidad. Además, el aire seco empeora la congestión, por eso mantener el ambiente de tu casa húmedo es lo ideal en estas situaciones. Un humificador de vapor frío o una ducha caliente va a aliviar la nariz taponada, sobre todo ese mal rato de sentir que no puedes respirar.

No pienses que tomar bebidas calientes va a hacer desaparecer el constipado pero sí aporta una sensación de bienestar momentáneo, calman la garganta y también la tos. Es un método muy casero, a la vez que tradicional y que, sea como sea, siempre está ahí, y se agradece cuando estamos hechos polvo.

Bebidas calientes, respirar por la nariz y varias capas de ropa, entre las recomendaciones | Alex Padurariu/Unsplash

Los lavados nasales con suero o solución salina, no son milagrosos pero ayudan a limpiar las vías respiratorias ya que reducen la inflamación y facilitan la respiración, especialmente por la noche que es cuando más notas las consecuencias. Y para el dolor de garganta, lo mejor son las clásicas gárgaras de agua con sal siguen funcionando porque ayudan a desinfectar y reducir la irritación.

Deja de creer que el antibiótico por ser una medicina va a acabar con los virus, o que funciona mejor que todos estos trucos caseros, no es así. El antibiótico ataca a las bacterias no a los virus y siempre deben tomarse recetados por un médico.