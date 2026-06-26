Qué meter en el neceser de playa para no cargar de más este verano

Preparar el neceser de playa puede parecer una tarea sencilla, pero muchas veces acabamos llevando productos que ni siquiera utilizamos. Este verano, la clave está en apostar por lo realmente imprescindible para disfrutar de un día de sol sin cargar con media casa.

Lo primero que no puede faltar es un protector solar de alta protección para cuidar la piel de los efectos de la radiación solar. Junto a él, conviene incluir un bálsamo labial con protección SPF, ya que los labios también necesitan protegerse del sol, además de unas buenas gafas de sol y una botella de agua para mantenerse hidratado durante toda la jornada.

Crema solar | iStock

Tras varias horas de exposición al sol y después de cada baño, el after sun se convierte en otro de los grandes aliados del verano. Este producto ayuda a calmar, refrescar e hidratar la piel, favoreciendo su recuperación después de la exposición solar.

Otro truco muy práctico consiste en llevar una pequeña bolsa impermeable donde guardar el móvil, las llaves o cualquier objeto de valor y evitar que se mojen o se llenen de arena.

El cabello también merece una atención especial. Un peine de púas anchas permitirá desenredarlo con mayor facilidad sin dañarlo, mientras que un mini sérum nutritivo ayudará a combatir el encrespamiento y el efecto de pelo seco que suele aparecer después de pasar varias horas entre el sol y el agua.

Peine | Freepik

Y para quienes aprovechan el día al máximo y enlazan la playa con una comida o una cena sin pasar por casa, hay tres productos que pueden marcar la diferencia: un spray de agua termal para refrescar el rostro al instante, unas toallitas desodorantes que aporten sensación de limpieza y una muestra del perfume habitual para recuperar la sensación de frescura en apenas unos segundos.