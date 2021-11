Cosas que tus mascotas odian que hagas

Nuestras mascotas son como un miembro más de la familia. Suman una gran serie de responsabilidades que llevamos a cabo encantados pero, sin embargo, algunas veces realizamos ciertos gestos que realmente les podría molestar. No pueden hablar, y si bien es cierto que algunos de estos amigos peludos son más permisivos que otros, eso no significa que no sea bueno conocer qué cosas odian de nosotros.

A pesar de que creamos conocer bien a nuestras mascotas, podríamos estar haciendo cosas que les molestan sin siquiera darnos cuenta. A menudo nuestros amigos de cuatro patas toleran nuestro comportamiento porque son animales leales, pero hay otras cosas que podrían estar odiando en silencio. En el vídeo te contamos cuáles son esos gestos que deberías dejar de hacer.

¿Qué tipo de comportamientos debemos evitar con nuestras mascotas?

Ni los perros ni los gatos disfrutan de los abrazos, y menos si reciben esta muestra de afecto de un desconocido. Colocar los brazos alrededor de su cuello o forzar la situación lo pueden percibir como una amenaza. Si quieres abrazar a tu mascota, hazlo suavemente y siempre y cuando se deje.

Tampoco les gusta que les pongamos la mano delante de la cara. Si ya has descubierto que es un gesto que le molesta, no debes seguir haciéndolo para enfadarlo y jugar, menos aún si muestra signos de miedo o responde de forma agresiva.

Tanto los gatos como los perros son exploradores y animales muy curiosos por naturaleza. No dejarles olisquear algo nuevo que ha entrado en casa es como reprimir sus propios instintos, razón por la que es algo que les molesta mucho.

A pesar de que vestir a los perros en invierno puede resultar beneficioso de cara a evitar que se resfríen o se mojen de la lluvia, no a todas las mascotas les gusta que les pongamos ropa, menos aún si les colocamos cosas en la cabeza o en las patas.

Finalmente, el olfato de los gatos y de los perros es cien mil veces más sensible que el de los humanos. Es por ello que tanto los perfumes como el olor que desprenden otros productos cosméticos pueden llegar a molestar a nuestra mascota, e incluso irritarles la nariz. Si convives con un animal en casa, es preferible no abusar de este tipo de productos.

