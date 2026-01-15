La influencer Almu Carrión se muda al norte de España: esta es su nueva casa

Hace años que, a través de las redes sociales, vemos como todos los creadores de contenido se mudan a Madrid, a la capital, ya que es la ciudad donde afirman tener más oportunidades laborales.

A su vez, es una ciudad muy dinámica que siempre está en movimiento, y que eso, a veces, puede resultar un tanto agobiante. Y es que en numerosas ocasiones hemos escuchado a los creadores de contenido hablar de viajes para desconectar del barullo de la ciudad.

A pesar de que hay mucha gente que ha dejado sus ciudades o pueblos natales para mudarse a Madrid, es cierto que hay un porcentaje de creadores de contenido que se han mantenido fieles a sus raíces, como Iera Paperlight o Lara Tronti.

Y es más, hay influencers que han decidido dejar atrás la gran ciudad para empezar un nuevo capítulo cerca de la naturaleza y lejos de la frenética capital en la que, según afirman, cada vez es más difícil encontrar pisos asequibles.

Este es el caso de Almu Carrión, creadora de contenido sobre moda y lifestyle que ha decidido dejar atrás su vida en Madrid para mudarse al norte de España.

Se va de Madrid

Almu Carrión cuenta que está dejando Madrid, aunque no del todo: "Me voy de Madrid, bueno, más o menos. Yo llevo toda mi vida en Madrid, no he hecho ningún Erasmus ni un año en otro sitio, y siempre he tenido esa espinita". La influencer confiesa que lo que más le atrae es el norte de España y que este verano quiere vivir unos meses allí para empezar una etapa más tranquila.

Explica que, al buscar casa, descubrió que "era infinitamente más caro alquilar solo en verano", así que decidió alargar la estancia. Almu señala que esto le permite organizarse mejor: subir algunos fines de semana, recibir a su familia y trasladarse definitivamente cuando empiece el buen tiempo.

Sobre Madrid, reflexiona que "parece que en Madrid es donde todo ocurre, que solo hay vida aquí", pero no es verdad. Para ella, salir de la ciudad le ha abierto nuevas posibilidades y le permite vivir con otro ritmo, disfrutando de un espacio más grande y menos agitado.

Almu también comparte su entusiasmo por esta nueva etapa: "Tengo muchas ganas de llevar estos meses una doble vida, conocer nuevas carreteras y no ir en piloto automático". Destaca que se siente afortunada por poder trabajar desde cualquier parte de España y que esta mudanza representa un momento de ilusión y libertad personal.

Cómo es su nueva casa

La influencer de moda y lifestyle aún no ha publicado un house tour completo de su nueva vivienda, pero en sus últimos vídeos ha ido dejando entrever varias de las estancias.

Su habitación destaca por un gran ventanal detrás del cabezal de la cama, que ofrece unas vistas espectaculares a la montaña. Además de la cama de matrimonio, cuenta con un amplio armario que le permite mantener todas sus pertenencias organizadas.

El salón es otra de las estancias que más ha mostrado. Está compuesto por ventanales de suelo a techo y una mesa de madera amplia, desde donde trabaja y come. Dos sofás en forma de ele completan el espacio, y las vistas panorámicas convierten la estancia en un auténtico privilegio.

La cocina también aparece en los vídeos: es un espacio amplio, con mucho almacenamiento y una barra con taburetes que aporta funcionalidad y estilo. En cuanto a los baños, solo se aprecia un espejo con montura azulada y un lavamanos de estética vintage.

Como última estancia y uno de los espacios más destacados de la casa: el jardín. Casi se integra con el bosque y cuenta con una piscina que, sin duda, le dará mucho uso durante el verano.

Sus reflexiones

Almu reflexiona sobre cómo cambiar de dinámica ha transformado su vida tras dejar Madrid: "Llevo días pensando que esto también es mudarse. Cambiar, aprender a estar quieta sin sentir culpa. Entender que no todo tiene que ser productivo para ser importante".

Sobre la libertad que le ofrece esta mudanza, Almu explica que ha descubierto un nuevo ritmo: "No todo cambio hace ruido, porque hoy he escuchado muchísimo silencio y me ha dado muchísima paz".

Y es que mudarse, explica, no es solo trasladarse de un lugar a otro, sino reconectar con lo que realmente importa y encontrar espacios que le permitan respirar y dedicarse tiempo a sí misma.

La influencer también comparte su filosofía sobre perseguir los propios deseos: "Si quieres algo de verdad y te ves en ello, tienes que ir a por ello". Esta etapa representa para ella la valentía de tomar decisiones propias, seguir sus intuiciones y construir una vida auténtica, sin depender de lo que dicta la ciudad o las expectativas ajenas.

Almu valora este proceso como un logro personal: "Más que cambio para mí ha sido un logro. Almu, lo has conseguido", se dice a sí misma. Esta nueva etapa le permite redefinir su manera de vivir, aprender a disfrutar del tiempo y abrirse a nuevas oportunidades, comprendiendo que cada paso, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia.