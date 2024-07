Consejos prácticos de la OCU para elegir la ayuda psicológica adecuada

Ahora que parece que la salud mental es una prioridad de nuestra sociedad, es posible que en algún momento te plantees si necesitas buscar ayuda psicológica. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), algunos signos de alarma pueden ser:

Sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza.

Ansiedad o preocupación constante.

Dificultad para concentrarse en tareas diarias.

Cambios en el apetito o en los patrones de sueño.

Pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas.

Sentimientos de culpa o inutilidad.

Si experimentas alguno de estos síntomas de manera recurrente, puede ser el momento de considerar hablar con alguien profesional. Pero, elegir a la persona adecuada puede marcar la diferencia en tu proceso de recuperación. Es una tarea que requiere tiempo y consideración, pero con la información correcta, puedes tomar una decisión informada que te ayudará en tu camino hacia la recuperación. ¿Qué criterios debes tener en cuenta para elegir la ayuda correcta? En este artículo te explicamos los puntos que debes considerar para elegir la atención psicológica que necesitas.

¿Seguridad Social, mutua o consulta de psicología privada?

Una de las primeras decisiones que tendrás que tomar es si acudir a la seguridad social, a una mutua o a un servicio de psicología privado. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas:

Seguridad Social: La seguridad social ofrece servicios de atención psicológica gratuitos, pero los tiempos de espera pueden ser largos. Es una buena opción si tu situación no es urgente y puedes esperar por una cita.

Mutuas: Las mutuas suelen ofrecer servicios de atención psicológica con tiempos de espera más cortos que la seguridad social. Si tienes un seguro de salud, consulta si incluye cobertura para este tipo de servicios.

Consulta privada: Acudir a un servicio de psicología privado suele ser más rápido y te permite elegir al profesional que mejor se adapte a tus necesidades. Sin embargo, es la opción más costosa y es importante considerar tu presupuesto antes de tomar esta decisión.

Imagen de una sesión de terapia de grupo | Pexels

Tipos de terapia y cómo adaptarse a ella

Existen diferentes tipos de terapia que pueden adaptarse a tus necesidades:

Terapia individual: Se centra en el trabajo directo entre terapeuta y paciente.

Terapia de grupo: Involucra a varias personas que comparten experiencias similares y se benefician del apoyo mutuo.

Terapia familiar: Se enfoca en las dinámicas familiares y cómo mejorar las relaciones y la comunicación dentro del núcleo familiar.

Terapia de pareja: Ayuda a las parejas a resolver conflictos y mejorar su relación.

Cada tipo de terapia tiene sus propias ventajas y desafíos. Es importante ser abierto y honesto con tu terapeuta sobre tus expectativas y necesidades para que puedan trabajar juntos en encontrar el mejor enfoque.

Criterios para elegir un buen profesional de psicología

Una vez que hayas decidido dónde acudir y qué tipo de terapia se adecua más a tus necesidades, elige cuidadosamente al profesional que mejor pueda ayudarte. Para ello, te dejamos algunos criterios que debes tener en cuenta:

Formación y acreditaciones

Es fundamental asegurarte de que la persona que ejerce la psicología está debidamente cualificada y acreditada. En España, deben tener un título universitario en Psicología y estar colegiada en el Colegio Oficial de Psicólogos de su comunidad autónoma. Puedes encontrar un directorio de profesionales inscritos con nombres y apellidos en la página web del Colegio Oficial de Psicólogos (COP) de tu comunidad autónoma. Además, es recomendable que tenga formación específica en el área en la que necesitas ayuda, como un máster en Psicología Clínica, Psicología de la Salud o Psicoterapia.

Experiencia

Busca un servicio profesional con experiencia en tratar el tipo de problemas que estás enfrentando. La especialización puede ser un indicador importante de que la perosna tiene el conocimiento y la práctica necesaria para ayudarte de manera efectiva.

Enfoque y metodología

Hay diversas escuelas y enfoques terapéuticos, como la terapia cognitivo-conductual, la terapia humanista, la psicodinámica, entre otras. Infórmate sobre las diferentes metodologías y elige la que más te resuene. No todos los enfoques funcionan igual para todas las personas, por lo que es importante encontrar el que mejor se adapte a ti.

Recomendaciones y reseñas

Hablar con amigos o familiares que hayan asistido a terapia puede ser útil. Además, las reseñas en línea pueden darte una idea de la reputación de la profesionalidad. Investiga y lee opiniones de otros pacientes para tener una visión más completa del servicio que estás considerando.

Conexión personal

La relación entre paciente y profesional es fundamental. Si no sientes comodidad o confianza con tu terapeuta, es poco probable que la terapia sea efectiva. No dudes en cambiar de profesional si no sientes una buena conexión. La comodidad y la confianza son claves para el éxito terapéutico.