Consejos para mantenerte en línea estas fiestas sin renunciar a las comidas y cenas especiales

Vivimos en un país en el que todo lo celebramos con comidas especiales, y en Navidad es donde más excesos cometemos. Prohibirse disfrutar de la comida nunca es una buena opción, aunque sí lo es mantener tus hábitos saludables en estas fechas.

Camina, ni te quedes en casa

Una de las causas por als que se coge peso en estas fechas es porque se ingieren más calorías de las que se queman. Por lo tanto, si queremos modificar el resultado necesitamos quemar más calorías de las habituales, como una forma de hacer frente a ese exceso de comida.

Una de las opciones es evitar las actividades sedentarias y caminar más. Para ello, podemos aprovechar la decoración navideña de las calles y plazas. Las ciudades y los pueblos se visten de Navidad, lo que supone una buena excusa para salir a caminar y disfrutar de las luces, árboles navideños y demás sorpresas que nos tienen preparados algunos ayuntamientos.

Pareja paseando en Navidad | Freepik

Evita coger los típicos tours de autobuses o trenecitos que te llevan a ver las luces y realiza ese mismo recorrido paseando. Ya sabes que todo lo que puedas sumar de actividad va a ser bueno para tu salud: si estás de vacaciones, probablemente tengas más tiempo, lo que te permitirá utilizar con calma las escaleras tradicionales en lugar de por las mecánicas o el ascensor.

No te saltes tus entrenamientos

Los hábitos saludables se componen de una buena alimentación y de un entrenamiento adecuado. El peligro de estas fechas es parar o reducir el ejercicio mientras se empeora la nutrición. ¡Es un cocktail explosivo!

Intenta mantener en la medida de lo posible tu rutina de ejercicio físico. Si estás en tu casa, lo tienes más sencillo siempre que el hábito esté instaurado. Tan sólo tendrás que preocuparte de sacar hueco entre los múltiples eventos.

Recomendaciones para entrenar en vacaciones

Como el tiempo para la rutina y los planes individuales es más escaso, puedes aprovechar las siguientes recomendaciones:

1. Entrenamientos más cortos: Quizás no tienes tiempo para entrenar 1 hora, pero puedes realizar sesiones más cortas repartidas en varios días. Entrenar entre 15 y 30 minutos y combinarlo con ejercicios de fuerza y de resistencia te permitirá aprovechar cada minuto.

2. HIIT: El entrenamiento interválico de alta intensidad (High Intensity Interval Training) permite completar sesiones muy intensas y eficaces en poco tiempo. De hecho, son una buena forma de quemar un plus de calorías.

Una mujer entrena en casa | Pexels

En el caso de que pases estas fechas fuera de tu residencia habitual, tendrás que desechar algún motivo más de esos de los que nos animan a parar. Dentro de la casa en la que pases la Navidad también puedes planificar y llevar a cabo entrenamientos más cortos utilizando, en lugar de mancuernas, otros elementos de que dispongas, como maletas, mochilas, paquetes de arroz, cartones de leche y botellas de agua.

Una carrera navideña siempre es buena opción

Las carreras populares son un clásico de finales de año Navidad. Celebraciones como la San Silvestre te dan la opción de competir, o bien de situarte más atrás y disfrutar del gran ambiente.

Muchos participantes aprovechan esta carrera para ir disfrazados y disfrutar a un ritmo cómodo para correr varios kilómetros.

Además, existen carreras en diferentes fechas, y no sólo en el último día del año. Sin duda, otra gran excusa para estar activos estas navidades.

Baila siempre que surja la oportunidad

¿Quién no ha bailado nunca en Nochebuena o Nochevieja? No es necesario salir a una discoteca ni hay una edad para bailar. ¡Sólo necesitas música! Y los vecinos no van a tener motivo para quejarse de la hora en estos días especiales.

Una pareja baila en Navidad | Freepik

Bailar es una actividad muy completa en la que mueves todo el cuerpo y entrenas la coordinación, el equilibrio y la resistencia cardiovascular. Además de grandes beneficios a nivel cognitivo y psicológico, es una buena excusa para quemar calorías. De hecho, seguro que surge la oportunidad en algunas de esas cenas en las que tal vez hayas comido un poco más de lo habitual.

Mantén una alimentación equilibrada para tu cuerpo y tu mente

Comer cosas que apetecen más en estas fechas no es malo. De hecho, en nuestra rutina del día a día es positivo tener una alimentación consciente, en la que seamos capaces de comer bien sin prohibirnos alimentos.

Esta misma filosofía tenemos que llevar también en Navidad, procurando no comer solo alimentos con peor calidad nutricional. Es decir, que tu única fruta no sean las uvas en Nochevieja y que tu comida no se base en alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares. Procura mantener una alimentación lo más equilibrada y saludable posible en estas fechas, pero tanto en el ámbito físico como en el emocional.