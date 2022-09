Consejos para cuidar tus tatuajes y que no pierdan color

El verano es la época ideal durante el año para lucir los tatuajes que uno tiene. El llevar ropa más ligera y corta de lo habitual por el calor, hace que estén al aire libre muchas más partes de nuestro cuerpo. Por tanto, se ven muchos más tatuajes que en el resto de meses no salían a la luz porque estaban protegidos por sudaderas o pantalones largos. No obstante, el verano también es la peor época para hacerse uno ya que el sol puede dañar la piel.

Sin embargo si durante el verano te has hecho algún tatuaje así debes cuidarlo para mantenerlo.

Cómo proteger un tatuaje del sol

Cuidar la piel tatuada es básico y más especialmente si esos tatuajes han sido realizados recientemente. Es muy probable que la humedad, el calor y la luz directa del sol, acaben dificultando la curación de la piel sobre la que se ha hecho el dibujo si no se toman las medidas adecuadas.

En los meses con temperaturas muy altas, existe un mayor riesgo de tener problemas en nuestro cuerpo tatuado como sufrir alguna infección. Por ello, si tu tatuaje es relativamente reciente, lo mejor será que no lo lleves al descubierto durante los primeros meses para que no le impacte de lleno la luz solar. Ya que además esta atenúa los colores y puede decolorar la tinta. Puedes llevarlo tapado con tiritas y apósitos, o sino usando un pañuelo que te cubra la zona. Durante los meses más fríos esto no es problema ya que solemos ir más tapados.

Lo importante para un buen mantenimiento es tener la piel bien hidratada, por lo que es recomendable beber agua con frecuencia. Además, ya sea verano o invierno si en algún momento tu tatuaje va a quedar expuesto al sol y quieres evitar perder el color antes de tiempo es imprescindible que uses una buena crema de alta protección solar. Preferiblemente superior a 30 SPF, aunque lo ideal siempre será 50 SPF.

