Cómo sacar un tampón que se ha quedado dentro del cuerpo

Tienes la regla y es momento de cambiarte el tampón, pero al llegar al baño, ¡te encuentras con que no hay manera de sacarlo! Si alguna vez has vivido esta situación, bienvenida al club. No te preocupes, no es algo raro; son muchas las mujeres que han sentido la ansiedad de no poder retirar un tampón.

Ya sea porque se ha roto el hilo o porque se ha introducido más de lo normal, es importante recordar que el tampón no se va a ir a ningún lado. No puede llegar lejos, pues la vagina es un área pequeña con un final, no un agujero negro infinito.

En general, un tampón solo puede entrar entre 8 y 10 centímetros, que es aproximadamente lo que mide uno de tamaño regular. Así que, si has llegado hasta este artículo en busca de una solución a este pequeño inconveniente, ¡atenta al paso a paso!

Tampones | iStock

Qué debo hacer si no puedo sacar el tampón

Sabemos que enfrentarte a esta situación puede ser angustiante, pero lo primero que debes hacer es relajarte, tal y como recomiendan los expertos de Dexeus Life. Mantener la calma es fundamental, ya que los músculos de tu cuerpo se tensan cuando estás ansiosa. No dudes en inhalar y exhalar de forma consciente, para calmarte y concentrarte.

Una vez estés tranquila, lávate bien las manos y adopta una postura que te resulte cómoda. Puedes sentarte en el retrete, ponerte en cuclillas o simular la postura que usas para colocarte el tampón. Cada cuerpo es diferente, así que elige la postura que mejor se adapte a ti.

Ya en este punto, haz fuerza hacia fuera, como si tuvieras ganas de ir al baño o estuvieras a punto de dar a luz. Este pequeño empujón puede ayudar a que el tampón se asome. Si lo necesitas, utiliza un espejo para tener una mejor visibilidad y facilitar el proceso.

Tampón | Pexels

Si logras que el tampón asome, tira de él con delicadeza. Es crucial que no jales con fuerza, ya que esto podría introducirlo más. Si después de varios intentos no consigues sacarlo, no dudes en acudir a un profesional. Ellos están capacitados para ayudarte en estas situaciones y no te juzgarán.

Cada cuánto tiempo se debe cambiar el tampón

El tiempo de uso de un tampón dependerá de la cantidad de flujo, pero nunca deberías superar las 8 horas de uso. Este límite no solo te proporciona seguridad, sino que también ayuda a prevenir infecciones y problemas más graves, como el síndrome de shock tóxico, una infección bacteriana que, si no es tratada, puede acarrear serios problemas de salud.

Si no es la primera vez que se atasca un tampón, quizás deberías considerar otras opciones. ¡No dejes que tu periodo se convierta en una experiencia traumática! Hoy en día, existen métodos alternativos a los tampones y compresas, que son más económicos, sostenibles y seguros para recoger tu sangrado.

Compresas reutilizables | Envato

Por ejemplo, puedes optar por compresas de tela, que son reutilizables y pueden ser una opción muy cómoda. Sin embargo, los grandes descubrimientos de los últimos años son, sin duda, la copa menstrual y las bragas menstruales. Ambas opciones son reutilizables con un buen cuidado y esterilización, permitiéndote sentirte cómoda y segura durante tu periodo, a la vez que reduces tu impacto ambiental.