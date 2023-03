Cómo limpiar tu esterilla de ejercicio para que dure más tiempo en buen estado

¿Sabías que la esterilla de ejercicio debes limpiarla para que dure más? Seguro que cada vez que realizas yoga o pilates, sudas demasiado. Debes saber que después de las clases de ejercicio conviene limpiar la esterilla a menudo para evitar cualquier tipo de infección, ya que el sudor favorece a la propagación de gérmenes y bacterias. La esterilla es un accesorio que puede llenarse de microorganismos, por mucho que te limpies los pies y las manos antes de ponerte hacer deporte. Por eso, es importante limpiarla después de cada uso.

Además, limpiándola prolongarás su vida útil y la mantendrás en buen estado. Es una tarea fácil y sencilla que ayudará a evitar el deterioro de la esterilla de ejercicio.

Limpiar la esterilla con un método casero

Solamente necesitarás 3 elementos: agua, jabón y una esponja. Lo primero que debes hacer es pulverizar agua sobre la esterilla para que se empape de agua antes de comenzar a limpiarla. Una vez que esté llena de agua, tendrás que coger una esponja y un jabón neutro. Posteriormente, tendrás que frotar bien la esterilla de ejercicio con el jabón y la esponja sin dejar ningún espacio.

Una vez que realices este paso, tendrás que aclarar la esponja y retirar rápidamente el producto de la esterilla. Después coge un paño seco o un trozo de papel, retira el exceso de agua y seca la esterilla completamente.

Una mujer practica un ejercicio de yoga. | Pexels.

Limpiar la esterilla en la lavadora

Si no te apetece o crees que debes invertir demasiado tiempo en lavar la esterilla con tus manos, no te preocupes, porque las esterillas de PVC pueden meterse en la lavadora. Eso sí, solamente podrás usar un programa corto y delicado y no podrás echar jabón. También puedes escoger un programa para prendas delicadas con agua fría y sin centrifugado.

De esta forma, evitarás que la esterilla de deteriore. Sin embargo, para secarla debes hacerlo al aire libre y sin que le dé el sol directamente, ya que podría estropearse.