Cómo evitar estafas emocionales en apps de citas

El mercado de las apps de citas nos ofrece un gran mundo de posibilidades. Son fáciles y divertidas de usar, y nos permiten conocer a gente rápidamente, minimizando el tiempo invertido y diversificando el interés hacia muchas personas simultáneamente.

También nos posibilita rechazar a quien no nos encaja sin la incomodidad de tener que hacerlo cara a cara. Porque el tiempo apremia y, como canta Ariana Grande, "Thank you, next", ¿verdad?

Si bien estas ventajas pueden ser adecuadas si quieres una experiencia casual, podrían convertirse en un problema si estás buscando el Amor (así, en mayúsculas). Muchas aplicaciones de citas, en el mejor de los casos, se han convertido en una especie de cadena de fast food para las relaciones, y en el peor, son un terreno fértil para los estafadores emocionales.

La estafa emocional puede tener un impacto devastador en la víctima, causándole un gran dolor psicológico, pérdida de confianza y autoestima, y problemas de salud mental. ¿Significa eso que no puedes conocer a tu pareja ideal a través de esta clase de apps? Por supuesto que no. De hecho, muchas personas se han enamorado de esta forma.

Pero no está de más aprender a protegerte de los estafadores emocionales que campan libres por estos lares virtuales y en NovaMás te queremos enseñar cómo hacerlo. Para ello, entrevistamos a Jordi Isidro Molina, psicólogo de adultos y parejas en Cedipte-Psicología en Barcelona.

El rostro de la estafa emocional

Una estafa emocional es una forma de manipulación en la que una persona, el estafador, utiliza el engaño y la explotación para obtener algo de otra persona, la víctima. Esto se puede dar en cualquier tipo de relación, pero es más común en las relaciones íntimas, como las relaciones de pareja, las amistades y las relaciones familiares.

Los estafadores emocionales suelen ser personas carismáticas y encantadoras que son muy hábiles leyendo a los demás, manipulando sus emociones y jugando con sus sentimientos. "Encajan con personalidades frías y calculadoras, muchas veces con rasgos narcisistas", explica nuestro psicólogo.

Las red flags que no debes ignorar

Los estafadores emocionales pueden ser muy convincentes, haciendo que las víctimas se sientan especiales, queridas y deseadas. Sin embargo, su objetivo final es sacar provecho del otro, ya sea dinero, poder, atención o control.

Para identificar posibles riesgos, según Jordi Isidro Molina, es esencial estar atento a señales como la perfección aparente, mentiras detectables, ocultamiento de partes de la vida, adulación excesiva, respuestas tardías, enfoque excesivo en lo sexual y manipulación evidente.

Consejos para protegerte

Ahora que conocemos las señales de un estafador emocional, te preguntarás: "¿cómo puedo protegerme si estoy empezando a conocer a alguien a través de una aplicación de citas?" Aquí te compartimos algunos consejos:

Cautela en las interacciones en línea o casuales : Tómate el tiempo necesario para conocer a alguien antes de confiar plenamente en esa persona. Isidro Molina destaca: "Conocer a tu posible pareja es un proceso que lleva tiempo y no se logra en solo dos citas. La mejor manera de protegerte es no creer completamente en lo que dice hasta que conozcas más sobre su vida y entorno. Pon la información en 'cuarentena' y considera todo como probable. Podría estar engañándote sin que lo sepas".

: Tómate el tiempo necesario para conocer a alguien antes de confiar plenamente en esa persona. Isidro Molina destaca: "Conocer a tu posible pareja es un proceso que lleva tiempo y no se logra en solo dos citas. La mejor manera de protegerte es no creer completamente en lo que dice hasta que conozcas más sobre su vida y entorno. Pon la información en 'cuarentena' y considera todo como probable. Podría estar engañándote sin que lo sepas". Confía en tu instinto : Si algo te parece sospechoso, no lo ignores. Por ejemplo, si percibes "love bombing" (sobreexageración de afecto), falta de sinceridad o un enfoque excesivo en lo sexual, el psicólogo sugiere: "Una táctica efectiva es centrar las primeras citas solo en la comunicación. La mayoría de los manipuladores se cansarán rápidamente".

: Si algo te parece sospechoso, no lo ignores. Por ejemplo, si percibes "love bombing" (sobreexageración de afecto), falta de sinceridad o un enfoque excesivo en lo sexual, el psicólogo sugiere: "Una táctica efectiva es centrar las primeras citas solo en la comunicación. La mayoría de los manipuladores se cansarán rápidamente". No te sientas presionada a hacer algo que no quieres: Es crucial establecer límites desde el principio. Si alguien te presiona para hacer algo que te incomoda, es importante decir que no. "Es necesario marcar límites, especialmente a nivel afectivo, comunicativo, económico y sexual. La relación no debe ser dominada por él; todo debe consensuarse y dialogarse. Si no es así, tal vez no es tan transparente como aparenta", enfatiza Isidro Molina.

Es crucial establecer límites desde el principio. Si alguien te presiona para hacer algo que te incomoda, es importante decir que no. "Es necesario marcar límites, especialmente a nivel afectivo, comunicativo, económico y sexual. La relación no debe ser dominada por él; todo debe consensuarse y dialogarse. Si no es así, tal vez no es tan transparente como aparenta", enfatiza Isidro Molina. Cultiva tu autoestima: El psicólogo destaca la importancia de tener una alta autoestima en todos los aspectos de la vida. Aunque las principales víctimas de los depredadores emocionales suelen ser personas con baja autoestima, no siempre es el caso. Molina advierte: "Si el manipulador percibe que necesitas una pareja o temes la soledad, aprovechará esa vulnerabilidad. Por otro lado, si aprendemos a disfrutar de nuestra propia compañía, elevamos nuestra autoestima y le quitamos las armas al estafador emocional".

En conclusión, la estafa emocional es un problema serio con consecuencias que pueden llegar a ser graves. ¡Estar alerta a las señales y buscar ayuda profesional en caso de sentirte víctima es fundamental para protegerte en el mundo de las aplicaciones de citas!