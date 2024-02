Cómo discutir bien con tu pareja: consejos y trucos

Encontrar a alguien con quien compartir tu vida puede ser una de las cosas más gratificantes que existen. Aun así, a lo largo de la relación es inevitable enfrentarse a desafíos y discrepancias, por lo que es crucial saber cómo manejar estos baches de manera efectiva. Aquí te dejamos una serie de trucos y consejos para que aprendas a discutir bien con tu pareja.

Consejos para discutir de manera sana con tu pareja

1. Detectad el problema principal: Este es el primer paso y el más fundamental. Una vez ya habéis identificado el problema que queréis tratar, es más sencillo encarrilar la discusión y, de esta manera, evitáis que se desvíe hacia otro lugar.

2. Mantén la calma: Es fácil dejarse llevar por las emociones durante una discusión. Sin embargo, es importante mantener la calma. Respira profundamente y haz una pausa justo antes de responder, para así evitar decir algo de lo que puedas arrepentirte más tarde.

3. No saques viejos conflictos: Recurrir al pasado, solo por conseguir reforzar tus argumentos, es muy típico a la hora de discutir en pareja y puede llegar a ser muy tóxico. Si tienes una situación pendiente desde hace tiempo, es mejor que la comentes en otro momento con más calma.

4. No os interrumpáis: Esto implica prestarle total atención cuando está hablando y practicar la escucha activa. Evita interrumpir, cortar o hablar por encima de tu pareja. Lo fundamental es que trates de entender su punto de vista.

5. Expresa tus sentimientos abiertamente: Cuando estamos enfadados tendemos a pensar en qué ha hecho la otra persona, más de lo que hacemos nosotros mismos. Por ello, en lugar de criticar o culpar a tu pareja, expresa cómo te sientes tú.

6. No tengas miedo de pedir perdón: Reconocer tus errores puede ser el primer paso para solucionar los problemas. Esto no significa que lo hagas por poner fin a la discusión. Es importante que seáis honestos, ya que ceder por miedo a perder a alguien puede desencadenar en nuevas discusiones.

7. Discute con amor: No trates de llevar la razón por encima de todo, ni hables con superioridad. Esto no significa que tengas que ceder siempre. Simplemente, intentad llegar a un punto medio, que sea viable para ambos, en vez de centrarte solo en tu versión de los hechos.

8. Habla siempre en primera persona: Trata de usar expresiones como "Me siento..." en lugar de "Tú siempre...".

9. Evita los extremos: Las palabras como "siempre" y "nunca" pueden hacer que tu pareja se sienta atacada. En vez de esto, usa un lenguaje más suave y específico.

10. Distingue los sentimientos de los hechos: Lo que tu pareja ha hecho realmente no tiene porqué corresponderse con el sentimiento que te ha provocado.

11. Busca soluciones: El objetivo de una discusión no es "ganar", sino encontrar una solución que funcione para ambos. Intenta encontrar un punto medio en lugar de insistir en tener la razón.

12. Tómate un descanso: Si la discusión se vuelve demasiado intensa, quizá puede ser útil tomarte un descanso para relajarte. Esto te dará tiempo para calmarte y pensar con claridad.

13. Busca ayuda profesional: Si las discusiones se vuelven frecuentes o destructivas, puede ser beneficioso buscar la ayuda de un terapeuta de parejas.

Recuerda, discutir con tu pareja no es necesariamente algo malo, ya que las discusiones no pueden ni deben evitarse. Además, cada pareja es un mundo, así que lo que funciona para una puede no funcionar para otra. La clave es que las convirtáis en una oportunidad para aprender más y así fortalecer vuestra relación.