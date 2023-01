Cómo decirle "no" a tu jefe

Nada de usar expresiones como "creo" o "no sé", ya que con ese mensaje le dejas toda la elección a la otra persona, lo que te convierte en un sujeto pasivo de la situación. Si no tienes claro lo que quieres decir, utiliza el "aplazamiento asertivo", que significa transmitir que ahora no lo sabes y que le das respuesta en otro momento cuando revises determinados temas.