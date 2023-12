Cómo conseguir tus propósitos deportivos de año nuevo sin abandonar a la primera de cambio

Proponte algo que vaya a suponer un cambio real para ti y que puedas incorporar a tu vida. Un buen propósito es cuidar y mejorar tu forma física y, por lo tanto, tu salud. Para ello es necesario no cometer errores habituales, todos los que tal vez cometiste en el año que cerramos.

¿Cómo puedo conseguir mis propósitos del nuevo año? Vamos con lo que sí deberías hacer:

Controla la motivación

Con los nuevos propósitos nos motivamos mucho, empezamos muy fuerte y, al poco tiempo, nos olvidamos. De hecho, la mayor parte los abandona antes de febrero. ¿A qué se debe esto?

Por regla general, la primera semana acudes varios días, tienes unas agujetas que no te puedes ni mover y, durante las siguientes, empiezas a reducir las visitas al gimnasio. Un día recuerdas que sigues apuntado al ver el cobro en tu cuenta bancaria.

Para evitar esto, es preferible empezar de forma progresiva y no querer avanzar tan rápido. No agotes tu motivación en la primera semana. La clave es que cada semana te quedes con las ganas de entrenar un poco más. Esto ayudará a que consigas la constancia y lo mantengas a lo largo de todo el año, y por muchos años.

Instalación deportiva más cercana

No vayas al primer gimnasio con el que te encuentres o al más cercano a tu domicilio. Valora antes los siguientes puntos:

Gustos : Quizás el punto más importante. Haz el ejercicio que crees o que sabes que te gusta. No tiene sentido ir, por ejemplo, a un gimnasio o a correr si tienes muy claro que no es lo tuyo. Será garantía de abandono. Si no tienes claro qué te puede venir mejor, ponte como objetivo probar diferentes actividades hasta que encuentres la que más te guste. Otra opción es comenzar con un entrenador que te asesore y te ayude a encontrar qué te viene mejor.

: Quizás el punto más importante. Haz el ejercicio que crees o que sabes que te gusta. No tiene sentido ir, por ejemplo, a un gimnasio o a si tienes muy claro que no es lo tuyo. Será garantía de abandono. Actividades grupales: Si quieres asistir a actividades dirigidas con clases como zumba, spinning y body pump, ve a un gimnasio. En cambio, si prefieres grupos reducidos para un entrenamiento más efectivo, apúntate a un centro tipo boutique (centros de entrenamiento personal y grupos reducidos).

Si quieres asistir a actividades dirigidas con clases como zumba, spinning y body pump, ve a un gimnasio. En cambio, si prefieres grupos reducidos para un entrenamiento más efectivo, apúntate a un centro tipo boutique (centros de entrenamiento personal y grupos reducidos). Personalización : ¿Prefieres entrenar por tu cuenta o que te asesoren de inicio a fin? En las grandes instalaciones deportivas tienes que disponer de un mínimo de conocimientos para entrenar por tu cuenta, porque los monitores no pueden abarcar el asesoramiento de todos los usuarios. En el lado opuesto tenemos los centros boutique en los que un entrenador te indica qué realizar en cada momento para conseguir tu objetivo.

: ¿Prefieres entrenar por tu cuenta o que te asesoren de inicio a fin? En las grandes instalaciones deportivas tienes que disponer de un mínimo de conocimientos para entrenar por tu cuenta, porque los monitores no pueden abarcar el asesoramiento de todos los usuarios. Cercanía: Evidentemente, es un punto clave. Además de los puntos anteriores, valora dónde está situado. Una instalación cerca de casa, de tu trabajo o que te pille de paso en tu rutina diaria es la mejor opción para mantenerlo en el tiempo. De lo contrario, será la excusa perfecta para no ir cuando no tengamos ganas.

Expectativas

Empiezas muy bien y cumples todo lo que te has propuesto, pero no has visto los resultados que esperabas en un tiempo express. Sé consciente de que todo cambio lleva un tiempo y que los milagros no existen.

Una buena rutina de entrenamiento y nutrición facilita el éxito en tus objetivos. En cambio, ten en cuenta que cada uno somos diferentes en función de nuestra experiencia en entrenamiento, genética, patologías, edad, sexo… Por eso, tenemos que ajustar nuestras expectativas a la realidad y conocer qué objetivos son realistas.

Recuerda que buscar ideales que nunca llegarán también es un motivo de abandono.

Planificación

Una vez que conoces tu objetivo realista, es necesario seguir una planificación adecuada. Hacer ejercicio, cansarte con el mismo y tener agujetas es muy sencillo. Lo realmente complicado es planificar qué hacer en cada momento y realizar una progresión acorde a tu evolución y necesidades. No vale con ir a muchas actividades dirigidas o hincharte a correr o a hacer pesas.

Lleva una progresión adecuada y todo fluirá para que consigas tus propósitos en 2024.