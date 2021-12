Las cinco hábitos básicos que debes cumplir si quieres perder peso

No es necesario hacer una dieta estricta para adelgazar, con llevar una vida saludable y adquirir buenos hábitos con la comida es más que suficiente. Ahora que llegan las Navidades es importante no descuidarse, asi que aquí te presentamos unos 'tips' muy fáciles de cumplir para cuidar un poco más la línea y que además te ayudarán a perder unos kilitos antes de las fiestas.

Desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo

Es muy importante cumplir este refrán tan famoso, ya que es la base de todas las dietas, nada más levantarse es importante desayunar cada día, debe ser un desayuno variado, fruta, leche, algo de carbohidratos, lo suficiente para empezar el día con energía. La comida debe ser más ligera que el desayuno, es importante incluir proteínas y verduras. Sabemos que es complicado pero lo ideal sería cenar poco y ligero, algún lácteo con algo de proteína por ejemplo.

No ingerir alimentos entre horas y seguir un horario fijo de comidas

No comer entre horas, es importante no pecar en esta parte, ya que lo que se suele ingerir entre horas suele ser algo de comida basura. Para ello es importante establecer un horario de comidas, es decir, establecer a que hora y qué comidas vas a realizar. Lo ideal es hacer cinco comidas al día. Además se debe tener en cuenta la hora a la que vas a ingerir los alimentos, no es lo mismo cenar a las nueve de la noche, que cenar a las doce. Cuanto antes cenes mejor, más tiempo tendrás de quemarlo hasta que te acuestes.

Beber mucho agua

Beber agua es esencial y muy saludable. Tomar un vaso de agua nada más levantarse ayuda a activar el organismos, al igual que darse una ducha de agua fría ayudará a mejorar la circulación de tu cuerpo. Por tanto, ingerir agua durante el día proporcionará una limpieza del cuerpo por dentro magnífica. Es recomendable beber entre 1,5 y 2 litros diarios.

Cenar con la televisión apagada

A la hora de cenar se debería tener la televisión apagada, el estudio realizado por la Universidad de Bristol ha revelado que el hecho de comer mientras se ve la televisión, hace que se consuman más calorías de lo habitual. El hecho de estar distraído hace que mierdas la cuenta de lo que comes y no te des cuenta de las cantidades que tu cuerpo ha ingerido.

Comer despacio

Comer despacio adelgaza, es un hecho probado por el estudio realizado por 'Cell Metabolism' que afirma, que desde que ingerimos el alimento hasta que le llega la información a nuestro cerebro, pasan 20 minutos, con lo cual el cuerpo no se está dando cuenta de que estas comiendo hasta pasado un tiempo, de manera que no somos capaz de detectar si seguimos teniendo hambre o no. Si comemos lento nos saciaremos antes ingiriendo menos calorías. Además el hecho de comer rápido nos priva de muchas ventajas como la de disfrutar de la comida.

Acompañar todos estos consejos con un poco de ejercicio diario, un buen horario de sueño y una comida sana y variada, será lo ideal para llevar una vida saludable y perder unos kilos.

