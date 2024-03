Cárcel para móviles: dónde conseguir el producto viral ideal para desconectar

¿Eres de los que se pasa el día enganchado al móvil? Puede que suene extraño, pero debido al tipo de vida que tenemos hoy en día y a que estamos envueltos de tecnología constantemente, hay muchas personas que son realmente adictas a distintos dispositivos tecnológicos.

La relación que nos une con la tecnología que nos rodea debería estar siempre guiada por el principio de que nosotros la controlamos a ella, y nunca al revés.

Los teléfonos actuales ofrecen una cantidad de entretenimiento y recursos impresionante y nos han abierto un mundo de posibilidades: desde hablar con el otro lado del mundo y seguir la actualidad al minuto hasta aprender cualquier cosa que se nos ocurra o trabajar en cualquier sitio, en cualquier momento.

Pero hemos llegado al punto que no sabemos parar. No sabemos cuándo dejar de mirar el móvil y concentrarnos en lo que debemos. Estamos descontrolados. Si eres de los que te has dado cuenta de esto y necesitas un poco de ayuda porque te has puesto como propósito usar menos el móvil, pero te está costando cumplir, este producto será perfecto para ti.

Momento de descanso mirando el móvil | Unsplash

Amazon tiene la solución

A veces quieres realizar una tarea y dejas tu móvil fuera de la habitación o en otra sala para así evitar distracciones, pero acabas siempre sucumbiendo a cogerlo.

Con el producto de Amazon esto te será imposible. Se trata de, ni más ni menos, que de una jaula para móviles. Está hecha de metal con una inserción de madera, se puede bloquear gracias a un pequeño candado y así se evita el acceso furtivo al teléfono inteligente. Una vez hecha la tarea que te hayas propuesto, lo puedes sacar. ¡Así de fácil! Está disponible en Amazon por tan solo 16,99 euros.

Jaula para móviles | amazon.es

La desconexión digital

Eres consciente de que debes mejorar tus hábitos digitales y tener la mentalidad para no sufrir interrupciones porque después es más difícil retomar lo que estabas haciendo. Gracias a esta jaula, puedes crear una zona libre de teléfonos móviles, tomarte un tiempo de descanso digital y empezar, de esta forma, tu desintoxicación.

Mantenerse alejado del teléfono mientras trabajas o cuando estás en familia, es un objetivo que muchos se proponen, pero no cumplen. Por eso, lo bueno de este producto es que lo puedes utilizar en numerosas ocasiones, dependiendo del momento en el que te encuentres. Por ejemplo, es perfecto para cuando estés trabajando, ya que de esta forma no podrás distraerte y realizarás correctamente tus tareas.

Mujer leyendo | Pexels

Pero es que, además, en la jaula pueden llegar a caber hasta 6 teléfonos móviles. Es un producto perfecto para toda la familia. Puedes poner los smartphones de tus hijos cuando los castigues o cuando tengan que hacer sus deberes o estudiar.

También puedes encerrar todos los teléfonos de la familia para poder pasar tiempo de calidad, lejos de los dispositivos móviles.